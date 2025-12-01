У Росії такого не буде: Макрон висловився про корупційний скандал в Україні

Президент Франції Емманюель Макрон вважає позитивними кроки України у боротьбі з корупцією. Він наголосив, що антикорупційні органи були створені та зміцнені, й "вони вільно виконують свою роботу".

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: з відкритих джерел

При цьому Макрон наголосив, що не "читатиме лекції" Україні щодо цих питань. Про це він сказав під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським.

"Необхідні рішення були прийняті українськими посадовцями. Чи наша роль – читати лекції Україні? Не зовсім. У нас була своя частка подібних скандалів", – зазначив Макрон.

Французький президент наголосив, що демократія повинна пишатися тим, що "знає, як вирішувати ці проблеми" за допомогою незалежної судової системи та як притягувати до відповідальності всіх осіб, які приймають рішення.

"У Росії ніколи не буде проблеми з корупцією, і це має викликати велике занепокоєння, тому що немає незалежного органу, який би займався цими питаннями", — сказав Макрон.

Президент Франції підкреслив, що боротьба з корупцією в Україні працює, адже приймаються "відкриті рішення та політичні рішення".

"Ви ніколи не бачите такого рішення з російського боку, бо саме там панує справжня диктатура", — додав Макрон.

Як повідомляв портал "Коментарі", перед тим, як призначити нового керівника Офісу президента, Володимир Зеленський планує провести додаткові консультації. Розгляд кандидатур продовжиться після його повернення в Україну. Про це президент сказав на спільному брифінгу із французьким лідером Емманюелем Макроном у Парижі. При цьому президент додав, що в Україні "безумовно, є дуже достойні люди".