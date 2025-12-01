logo_ukra

BTC/USD

84997

ETH/USD

2740.86

USD/UAH

42.34

EUR/UAH

49.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика У Росії такого не буде: Макрон висловився про корупційний скандал в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Росії такого не буде: Макрон висловився про корупційний скандал в Україні

Французький президент Емманюель Макрон прокоментував корупційний скандал в Україні та провів паралелі з Росією

1 грудня 2025, 19:08
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Президент Франції Емманюель Макрон вважає позитивними кроки України у боротьбі з корупцією. Він наголосив, що антикорупційні органи були створені та зміцнені, й "вони вільно виконують свою роботу".   

У Росії такого не буде: Макрон висловився про корупційний скандал в Україні

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон. Фото: з відкритих джерел

При цьому Макрон наголосив, що не "читатиме лекції" Україні щодо цих питань. Про це він сказав під час спільного брифінгу з українським президентом Володимиром Зеленським. 

"Необхідні рішення були прийняті українськими посадовцями. Чи наша роль – читати лекції Україні? Не зовсім. У нас була своя частка подібних скандалів", – зазначив Макрон.

Французький президент наголосив, що демократія повинна пишатися тим, що "знає, як вирішувати ці проблеми" за допомогою незалежної судової системи та як притягувати до відповідальності всіх осіб, які приймають рішення.

"У Росії ніколи не буде проблеми з корупцією, і це має викликати велике занепокоєння, тому що немає незалежного органу, який би займався цими питаннями", — сказав Макрон.

Президент Франції підкреслив, що боротьба з корупцією в Україні працює, адже приймаються "відкриті рішення та політичні рішення". 

"Ви ніколи не бачите такого рішення з російського боку, бо саме там панує справжня диктатура", — додав Макрон.

Як повідомляв портал "Коментарі", перед тим, як призначити нового керівника Офісу президента, Володимир Зеленський планує провести додаткові консультації. Розгляд кандидатур продовжиться після його повернення в Україну. Про це президент сказав на спільному брифінгу із французьким лідером Емманюелем Макроном у Парижі. При цьому президент додав, що в Україні "безумовно, є дуже достойні люди".



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=lfhzJ2Bwpuk
Теги:

Новини

Всі новини