Хто замінить Єрмака: Зеленський висловився про призначення нового керівника Офісу президента
commentss НОВИНИ Всі новини

Хто замінить Єрмака: Зеленський висловився про призначення нового керівника Офісу президента

Володимир Зеленський поки не називає прізвище майбутнього нового керівника Офісу президента

1 грудня 2025, 18:30
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Перед тим, як призначити нового керівника Офісу президента, Володимир Зеленський планує провести додаткові консультації.

Хто замінить Єрмака: Зеленський висловився про призначення нового керівника Офісу президента

Президент Володимир Зеленський. Фото: з відкритих джерел

Розгляд кандидатур продовжиться після його повернення в Україну. Про це президент сказав на спільному брифінгу із французьким лідером Емманюелем Макроном у Парижі.  

"Сенсацій сьогодні не буде. Я запланував консультації, по поверненню в Україну я це зроблю. Мій вибір залежить від деяких речей. Фокусуємося більше на дипломатії або інших напрямках, які дуже важливі", — сказав Зеленський.

При цьому президент додав, що в Україні "безумовно, є дуже достойні люди".

Як повідомляв портал "Коментарі", після відставки глави Офісу президента Андрія Єрмака у мережі активно обговорюють, хто може стати новим керівником ОП. Зокрема, звучать припущення, що прем’єр Юлія Свириденко може очолити Офіс, а її місце займе Михайло Федоров – перший віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації. Експерти поділилися думками щодо того, хто нині здається найімовірнішим претендентом на посаду голови ОП та які перестановки це може потягнути у Кабміні.

Видання "Коментарі" також писало, що президент Володимир Зеленський зараз розглядає два можливі варіанти кадрових призначень, які стосуються одразу двох ключових посад – керівника Офісу президента та міністра оборони. За словами нардепа Олексія Гончаренка, за одним із варіантів, Денис Шмигаль може залишитися на посаді міністра оборони, а віцепрем’єр-міністр з інновацій та цифрової трансформації Михайло Федоров – очолити Офіс президента. Альтернативний сценарій передбачає перестановку: Шмигаль переходить до керівництва ОП, а Федоров у такому разі очолює Міноборони.




