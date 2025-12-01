В России такого не будет: Макрон высказался о коррупционном скандале в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает положительными шаги Украины по борьбе с коррупцией. Он подчеркнул, что антикоррупционные органы были созданы и укреплены, и они свободно выполняют свою работу.

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон. Фото: из открытых источников

При этом Макрон подчеркнул, что не будет "читать лекции" Украине по этим вопросам. Об этом он сказал на совместном брифинге с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Необходимые решения были приняты украинскими должностными лицами. Наша ли роль – читать лекции Украине? Не совсем. У нас была своя часть подобных скандалов", – отметил Макрон.

Французский президент подчеркнул, что демократия должна гордиться тем, что "знает, как решать эти проблемы" с помощью независимой судебной системы и как привлекать к ответственности всех лиц, принимающих решение.

"У России никогда не будет проблемы с коррупцией, и это должно вызвать большую обеспокоенность, потому что нет независимого органа, который бы занимался этими вопросами", — сказал Макрон.

Президент Франции подчеркнул, что борьба с коррупцией в Украине работает, потому что принимаются "открытые решения и политические решения".

"Вы никогда не видите такого решения с российской стороны, потому что именно там властвует настоящая диктатура", — добавил Макрон.

Как сообщал портал "Комментарии", перед тем как назначить нового руководителя Офиса президента, Владимир Зеленский планирует провести дополнительные консультации. Рассмотрение кандидатур продолжится по его возвращении в Украину. Об этом президент сказал на совместном брифинге с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже. При этом президент добавил, что в Украине "безусловно, очень достойные люди".