Уряд Російської Федерації хоче вдвічі збільшити допустимий річний обсяг понаднормової роботи — з 120 до 240 годин. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РБК", посилаючись на підготовлений Мінекономрозвитку та Мінпраці РФ проєкт змін до Трудового кодексу.

Росіян змусять працювати понаднормово: російський уряд готується додати кожному по 240 годин на рік

У документі зазначено, що зміни можуть набути чинності вже у квітні 2026 року — за умови згоди працівника та з підвищеною оплатою. Поправки нібито потрібні для адаптації до умов "дефіциту робочої сили", який, за даними російських відомств, у 2024 році сягнув 1,5 мільйона фахівців. До 2032 року Москва планує залучити в економіку ще понад 12 мільйонів працівників.

Діюча норма обмежує понаднормову роботу 120 годинами на рік. Згідно з законом, перші дві години оплачуються щонайменше у півторакратному розмірі, наступні — в подвійному. Проте нові поправки дозволять експлуатувати працівників удвічі довше, виправдовуючи це "потребами ринку".

Наразі російський ринок праці страждає не лише через виїзд кадрів за кордон, а й через мобілізацію та демографічну кризу. При цьому російський уряд заявляє, що безробіття в країні на історичному мінімумі — лише 2,1% станом на серпень 2025 року. Проте експерти вказують: це швидше свідчення тінізації, примусового працевлаштування і перекручених методик обрахунку, ніж реального процвітання.

Нагадаємо, нещодавно портал "Коментарі" повідомляв, що російська деревина, заборонена до імпорту в ЄС через повномасштабну агресію проти України, продовжує надходити на європейський ринок у промислових масштабах. За даними рослідування німецької телерадіокомпанії SWR, щороку до Європейського Союзу потрапляє російських лісоматеріалів приблизно на 1 мільярд євро, і ключовим "транзитним хабом" у схемі став Китай.