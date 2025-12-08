Рубрики
Проніна Анна
Правительство Российской Федерации хочет вдвое увеличить допустимый годовой объем сверхурочной работы со 120 до 240 часов. Об этом сообщает российское пропагандистское издание "РБК", ссылаясь на подготовленный Минэкономразвития и Минтруда РФ проект изменений в Трудовой кодекс.
В документе указано, что изменения могут вступить в силу уже в апреле 2026 года — при согласии работника и с повышенной оплатой. Поправки якобы нужны для адаптации к условиям "дефицита рабочей силы", по данным российских ведомств, в 2024 году достиг 1,5 миллиона специалистов. К 2032 году Москва планирует привлечь в экономику еще более 12 миллионов работников.
Действующая норма ограничивает сверхурочную работу 120 часов в год. По закону первые два часа оплачиваются по меньшей мере в полуторакратном размере, последующие — в двойном. Однако новые поправки позволят эксплуатировать работников вдвое дольше, оправдывая это потребностями рынка.
В настоящее время российский рынок труда страдает не только из-за выезда кадров за границу, но и из-за мобилизации и демографического кризиса. При этом российское правительство заявляет, что безработица в стране на историческом минимуме — всего 2,1% по состоянию на август 2025 года. Однако эксперты указывают: это скорее свидетельство тенизации, принудительного трудоустройства и извращенных методик исчисления, чем реального процветания.
