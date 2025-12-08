Скандал із російською деревиною: Китай прикриває незаконний експорт до ЄС, а європейська галузь б’є на сполох

Російська деревина, заборонена до імпорту в ЄС через повномасштабну агресію проти України, продовжує надходити на європейський ринок у промислових масштабах. За даними рослідування німецької телерадіокомпанії SWR, щороку до Європейського Союзу потрапляє російських лісоматеріалів приблизно на 1 мільярд євро, і ключовим "транзитним хабом" у схемі став Китай. Про це повідомляють в німецькому інформагенстві "Тagesschau".

Китай постачає до Європи російську деревину на мільярд євро щороку

Попри те, що після початку війни ЄС наклав санкції на російську деревообробну промисловість, зокрема на компанії, підконтрольні олігарху Олексію Мордашову, торгівля не зупинилася — її просто перенесли в тінь.

Як встановили журналісти, російські виробники перемарковують походження деревини як "китайське", після чого вона безперешкодно потрапляє в ЄС. Зокрема, різко зріс імпорт з Китаю до Польщі одразу після початку вторгнення. Коли польські служби почали активні перевірки та блокування незаконних поставок, потоки перемістилися до Іспанії та Португалії.

Марк Янке, генеральний директор однієї з найбільших європейських компаній Paged, заявив, що такі схеми загрожують існуванню всієї європейської деревообробної галузі. За його словами, компанії, які дотримуються правил, не можуть конкурувати з потоками контрабандної російської сировини, яка продається значно дешевше.

Експерти також підтверджують: Китай став фактично головним експортером російської березової фанери, попри те що сировина лишається російською, а отже — незаконною.

Журналісти SWR зафіксували, як на міжнародних виставках продавці відкрито пропонують фанеру "russian quality", що є відомим кодовим позначенням походження зі РФ.

У розслідуванні фігурує навіть китайська дочірня компанія відомого німецько-швейцарського виробника іграшок Hape International. Аналітики виявили, що вона протягом двох років імпортувала тисячі тонн російської деревини, а потім виставляла її на продаж. Після запиту журналістів всі оголошення було поспіхом видалено.

Представники Європарламенту, зокрема Ізабель Візелер-Ліма та Свен Гіголд, вимагають жорсткого контролю й покарань для компаній, які беруть участь у таких схемах. Вони наголошують: кожен євро, сплачений російському бізнесу, — це внесок у війну проти України.

Польща демонструє, що зупинити потоки можливо. Завдяки спеціальним тренінгам для митників за участі експертів деревообробної галузі, країна практично припинила ввезення контрабандної фанери з Китаю. Однак тепер товар "переорієнтувався" на порти Іспанії та Португалії, де контроль слабший.

Експерти попереджають: якщо ЄС терміново не запровадить єдині жорсткі перевірки, російський ліс і надалі маскуватиметься під китайський, продовжуючи фінансувати війну проти України.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що європейська комісія пропонує створити новий механізм екстреного кредитування для України на суму 210 млрд євро, який має фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів.