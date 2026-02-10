У Раді уже не добирають слів: нардепи пішли відкрито проти Зеленського

Розслідування корупційних схем в енергетиці виявило чимало посадовців, які “заробляли” на укриттях для енергооб’єктів. “Тінь впала” навіть на оточення президента України Володимира Зеленського. У Верховній Раді уже не добирають слів та чітко вказують президенту на необхідність виконати передвиборчу обіцянку — піти у відставку через корупційні скандали.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Гео Лерос, який раніше входив до складу фракції “Слуга народу”, зазначив, що країну на дві частини розділили Єрмак та Зеленський.

“У Зеленського є такий собі фунт пан Міндіч, на якого він записував всі свої активи та все награбоване. У пана Єрмака такий собі олігарх Максим Крипа… Пане президенте, у мене до вас конкретне запитання. У 2019 році ви казали, що якщо хтось з вашого оточення буде замішаний в корупції, ви подасте у відставку”, — звернувся до Зеленського народний депутат.

Він зауважив, що весь Офіс президента наскрізь прогнив в корупціонерах, Єрмак тишком зустрічається з радниками та послами Зеленського — вирішує питання, як загладити питання з Міндічем.

“Пане президенте, яких ще вам доказів треба, щоб подати у відставку?”, — наголосив політик.

За словами нардепа, всі українці мріють, щоб “здох Путін та кожна сволота, яка ступила на землю України”.

“Але так само кожен українець мріє, що після вас прийде принципова людина, яка посадить вас і ваше все сране ОПГ”, — підсумував нардеп.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Баканов міг передавати Зеленському корупційні гроші — йдеться про десятки мільйонів доларів.



