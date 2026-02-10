У Раді уже не добирають слів: нардепи пішли відкрито проти Зеленського

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Розслідування корупційних схем в енергетиці виявило чимало посадовців, які “заробляли” на укриттях для енергооб’єктів. “Тінь впала” навіть на оточення президента України Володимира Зеленського. У Верховній Раді уже не добирають слів та чітко вказують президенту на необхідність виконати передвиборчу обіцянку — піти у відставку через корупційні скандали.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Гео Лерос, який раніше входив до складу фракції “Слуга народу”, зазначив, що країну на дві частини розділили Єрмак та Зеленський.
Він зауважив, що весь Офіс президента наскрізь прогнив в корупціонерах, Єрмак тишком зустрічається з радниками та послами Зеленського — вирішує питання, як загладити питання з Міндічем.
За словами нардепа, всі українці мріють, щоб “здох Путін та кожна сволота, яка ступила на землю України”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Баканов міг передавати Зеленському корупційні гроші — йдеться про десятки мільйонів доларів.