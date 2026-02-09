logo_ukra

Скандали.Політика "Баканов міг передавати Зеленському корупційні гроші": йдеться про десятки мільйонів доларів
“Баканов міг передавати Зеленському корупційні гроші”: йдеться про десятки мільйонів доларів

Ваганян: Баканов отримував десятки мільйонів доларів та передавав Зеленському

9 лютого 2026, 19:01
Кречмаровская Наталия

Бізнесмен з Одеси Сергій Ваганян розповів, що колишній голова СБУ Іван Баканов нібито вимагав від бізнесменів гроші та частину віддавав президенту України Володимиру Зеленському.

“Баканов міг передавати Зеленському корупційні гроші”: йдеться про десятки мільйонів доларів

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Про це він розповів під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану. 

За словами Ваганяна, Баканов входив у найближчий круг Володимира Зеленського — вони ще зі школи були, фактично, дуже близькими друзями.

“У мене є фото та відео докази того, як Баканов брав від мене та інших бізнесменів гроші”, — розповів бізнесмен. 

За його словами, йде про десятки мільйонів доларів.

На питання ТСК — чи вважає пан Ваганян, що корупційні гроші Баканов отримував і передавав президенту Зеленському — він заявив: 

“Да, я так вважаю”. 

Також бізнесмен додав, що в нього є аудіо-, фото-, відеофіксація, як Іван Геннадійович отримував неправомірну грошову вигоду.

Ваганян зазначив, Зеленський знав про те, яку злочинну схему організував його друг Баканов та Наумов.

“Частково він знав. Все-таки президент. Але щоб він взагалі не знав, що робить його найближчий друг, він його так опікає. Навіть підозри немає. Я впевнений, що частково він знав”, — зауважив бізнесмен. 

За словами Ваганяна, Наумов з Бакановим виїхали перед повномасштабним вторгненням РФ. Також він припускає, що Баканов виїхав за допомогою паспорту прикриття.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чим насправді займалися Баканов та Наумов. Ваганян зазначив, що Баканов та Наумов були звільнені з посад, однак досі мають вплив на президента України. 




Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=QnWJy386a-U
