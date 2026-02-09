“Баканов міг передавати Зеленському корупційні гроші”: йдеться про десятки мільйонів доларів

Бізнесмен з Одеси Сергій Ваганян розповів, що колишній голова СБУ Іван Баканов нібито вимагав від бізнесменів гроші та частину віддавав президенту України Володимиру Зеленському.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Про це він розповів під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.

За словами Ваганяна, Баканов входив у найближчий круг Володимира Зеленського — вони ще зі школи були, фактично, дуже близькими друзями.

“У мене є фото та відео докази того, як Баканов брав від мене та інших бізнесменів гроші”, — розповів бізнесмен.

За його словами, йде про десятки мільйонів доларів.

На питання ТСК — чи вважає пан Ваганян, що корупційні гроші Баканов отримував і передавав президенту Зеленському — він заявив:

“Да, я так вважаю”.

Також бізнесмен додав, що в нього є аудіо-, фото-, відеофіксація, як Іван Геннадійович отримував неправомірну грошову вигоду.

Ваганян зазначив, Зеленський знав про те, яку злочинну схему організував його друг Баканов та Наумов.

“Частково він знав. Все-таки президент. Але щоб він взагалі не знав, що робить його найближчий друг, він його так опікає. Навіть підозри немає. Я впевнений, що частково він знав”, — зауважив бізнесмен.

За словами Ваганяна, Наумов з Бакановим виїхали перед повномасштабним вторгненням РФ. Також він припускає, що Баканов виїхав за допомогою паспорту прикриття.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чим насправді займалися Баканов та Наумов. Ваганян зазначив, що Баканов та Наумов були звільнені з посад, однак досі мають вплив на президента України.



