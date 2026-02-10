Рубрики
Кречмаровская Наталия
Расследование коррупционных схем в энергетике выявило немало чиновников, которые зарабатывали на укрытиях для энергообъектов. "Тень упала" даже на окружение президента Украины Владимира Зеленского. В Верховной Раде уже не подбирают слова и четко указывают президенту на необходимость выполнить предвыборное обещание — уйти в отставку из-за коррупционных скандалов.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Гео Лерос, ранее входивший в состав фракции "Слуга народа", отметил, что страну на две части разделили Ермак и Зеленский.
Он отметил, что весь Офис президента насквозь прогнил в коррупционерах, Ермак исподтишка встречается с советниками и послами Зеленского — решает вопрос, как загладить вопрос с Миндичем.
По словам нардепа, все украинцы мечтают, чтобы "сдох Путин и каждая сволочь, которая ступила на землю Украины".
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Баканов мог передавать Зеленскому коррупционные деньги — речь идет о десятках миллионов долларов.