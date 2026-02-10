В Раде уже не подбирают слова: нардепы пошли открыто против Зеленского

Расследование коррупционных схем в энергетике выявило немало чиновников, которые зарабатывали на укрытиях для энергообъектов. "Тень упала" даже на окружение президента Украины Владимира Зеленского. В Верховной Раде уже не подбирают слова и четко указывают президенту на необходимость выполнить предвыборное обещание — уйти в отставку из-за коррупционных скандалов.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Гео Лерос, ранее входивший в состав фракции "Слуга народа", отметил, что страну на две части разделили Ермак и Зеленский.

"У Зеленского есть некий фунт господин Миндич, на которого он записывал все свои активы и все награбленное. У господина Ермака некий олигарх Максим Крипа… Господин президент, у меня к вам конкретный вопрос. В 2019 году вы говорили, что если кто-то из вашего окружения будет замешан в коррупции, вы подадите в отставку”, — обратился к Зеленскому народный депутат.

Он отметил, что весь Офис президента насквозь прогнил в коррупционерах, Ермак исподтишка встречается с советниками и послами Зеленского — решает вопрос, как загладить вопрос с Миндичем.

"Господин президент, какие еще вам доказательства нужны, чтобы подать в отставку?", — подчеркнул политик.

По словам нардепа, все украинцы мечтают, чтобы "сдох Путин и каждая сволочь, которая ступила на землю Украины".

"Но так же каждый украинец мечтает, что после вас придет принципиальный человек, который посадит вас и ваше все сраное ОПГ", — подытожил нардеп.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Баканов мог передавать Зеленскому коррупционные деньги — речь идет о десятках миллионов долларов.



