У Раді назвали внутрішніх ворогів: це масове знищення українського народу

Кречмаровская Наталия
В мережі інтернет не зменшується кількість відео силової мобілізації. На проблему звернув увагу вже і президент України Володимир Зеленський — доручив виправити ситуацію, однак поки результатів мало. Силову мобілізацію критикують і народні депутати.
Верховна Рада. Фото з відкритих джерел
Народний депутат Георгій Мазурашу опублікував відео чергової бусифікації.
Нардеп зазначив, а в цей час з високих трибун продовжують цинічно розказувати про "святу" боротьбу за Україну і т.п.
За його словами, що зовнішні вороги вбивають і знищують кулями, гранатами, снарядами, ракетами… І поки що, слава Богу, не застосовують ядерну зброю, як засіб дуже масового знищення, зауважив він. А ось внутрішні вороги, за словами політика, вже давно використовують засіб масового знищення України і Українського народу. І цей засіб — це "бусифікація"...
