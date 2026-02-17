У Раді назвали внутрішніх ворогів: це масове знищення українського народу

В мережі інтернет не зменшується кількість відео силової мобілізації. На проблему звернув увагу вже і президент України Володимир Зеленський — доручив виправити ситуацію, однак поки результатів мало. Силову мобілізацію критикують і народні депутати.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народний депутат Георгій Мазурашу опублікував відео чергової бусифікації.

“Уявляєте наскільки люди, які реально впливають на такі процеси, глибоко ненавидять Україну і український народ, і наскільки вони цинічні, хитрі і підступні, що примудряються під "правильними/патріотичними" гаслами змушувати самих українців знущатися з інших українців?”, — прокоментував він.

Нардеп зазначив, а в цей час з високих трибун продовжують цинічно розказувати про "святу" боротьбу за Україну і т.п.

“Так, боротьба йде, але не в сенсі за збереження України і Українського народу, а якраз за знищення... Зовнішні і внутрішні вороги конкурують, борються між собою, — а хто ефективніше і цинічніше може знищувати громадян України…”, — зауважив політик.

За його словами, що зовнішні вороги вбивають і знищують кулями, гранатами, снарядами, ракетами… І поки що, слава Богу, не застосовують ядерну зброю, як засіб дуже масового знищення, зауважив він. А ось внутрішні вороги, за словами політика, вже давно використовують засіб масового знищення України і Українського народу. І цей засіб — це "бусифікація"...

“Масштаби — колосальні. Наслідки — катастрофічні”, — підсумував політик.

