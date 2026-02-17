В Раде назвали внутренних врагов: это массовое уничтожение украинского народа

В сети интернет не уменьшается количество видео силовой мобилизации. На проблему обратил внимание уже и президент Украины Владимир Зеленский – поручил исправить ситуацию, однако пока результатов мало. Силовую мобилизацию критикуют и народные депутаты.

Верховная Рада. Фото из открытых источников

Народный депутат Георгий Мазурашу опубликовал видео очередной бусификации.

"Представляете насколько люди, реально влияющие на такие процессы, глубоко ненавидят Украину и украинский народ, и насколько они циничны, хитры и коварны, что умудряются под "правильными/патриотическими" лозунгами заставлять самих украинцев издеваться над другими украинцами?", — прокомментировал он.

Нардеп отметил, а в настоящее время с высоких трибун продолжают цинично рассказывать о "святой" борьбе за Украину и т.п.

"Да, борьба идет, но не в смысле за сохранение Украины и Украинского народа, а как раз за уничтожение... Внешние и внутренние враги конкурируют, борются между собой, — а кто эффективнее и циничнее может уничтожать граждан Украины...", — отметил политик.

По его словам, внешние враги убивают и уничтожают пулями, гранатами, снарядами, ракетами… И пока, слава Богу, не применяют ядерное оружие, как средство очень массового уничтожения, заметил он. А вот внутренние враги, по словам политика, уже давно используют средства массового уничтожения Украины и Украинского народа. И это средство – это "бусификация"...

"Масштабы – колоссальные. Последствия – катастрофические", — подытожил политик.

