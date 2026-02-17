В Раде назвали внутренних врагов: это массовое уничтожение украинского народа

Рубрики
Кречмаровская Наталия
В сети интернет не уменьшается количество видео силовой мобилизации. На проблему обратил внимание уже и президент Украины Владимир Зеленский – поручил исправить ситуацию, однако пока результатов мало. Силовую мобилизацию критикуют и народные депутаты.
Верховная Рада. Фото из открытых источников
Народный депутат Георгий Мазурашу опубликовал видео очередной бусификации.
Нардеп отметил, а в настоящее время с высоких трибун продолжают цинично рассказывать о "святой" борьбе за Украину и т.п.
По его словам, внешние враги убивают и уничтожают пулями, гранатами, снарядами, ракетами… И пока, слава Богу, не применяют ядерное оружие, как средство очень массового уничтожения, заметил он. А вот внутренние враги, по словам политика, уже давно используют средства массового уничтожения Украины и Украинского народа. И это средство – это "бусификация"...
