«Світ стирають з карти»: у російських школах скорочують вивчення інших країн заради «величі Росії»

У Росії готують масштабну зміну шкільної освіти, яка може суттєво вплинути на світогляд майбутніх поколінь. У нових єдиних підручниках з географії для учнів 5–11 класів планують скоротити вивчення інших країн світу на користь поглибленого вивчення Росії. Про це повідомляє російське видання ТАСС із посиланням на першого заступника виконавчого директора Російського географічного товариства Іллю Гурова.

Єдині підручники з географії перепишуть так, щоб російські школярі майже не вивчали інші держави

За його словами, нинішня система навчання нібито успадкувала "радянську традицію", через яку школярі добре орієнтуються в столицях країн Карибського басейну, але значно гірше знають регіони самої Росії — зокрема Далекий Схід, Північ та Сибір. Саме це в РГО вважають проблемою, яку необхідно терміново виправляти.

Гуров прямо заявив, що географія поряд з історією та суспільствознавством має формувати "національну ідентичність". Саме тому, за його словами, стандарт викладання повинен бути єдиним для всієї країни й чітко орієнтованим на внутрішній простір Росії, а не на глобальний світ.

Фактично йдеться про зміну самої філософії предмета. Якщо раніше географія давала уявлення про різноманіття планети, взаємозв’язки між країнами та регіонами, то тепер акцент дедалі більше зміщується на ізоляційний підхід, у якому Росія постає як головний і майже самодостатній об’єкт вивчення.

Окрему увагу розробники підручників планують приділити "сучасним технологіям". У нових посібниках з’являться завдання з використанням штучного інтелекту, цифрові карти та ілюстрації з елементами доповненої реальності. За задумом авторів, картинки мають "оживати" та демонструвати школярам "реальність" територій і процесів.

"У підручнику географії повинно бути багато красивих зображень, які здатні оживати та показувати реальність", — наголосив Гуров.

Очікується, що розробка повної лінійки єдиних підручників завершиться до 2028 року. Критики ініціативи вже застерігають, що подібний підхід може ще більше звузити кругозір учнів і перетворити шкільну географію на інструмент ідеологічного впливу, а не пізнання світу.

