Путін оголосив війну «святою» — і отримав нищівну відповідь від головного англіканського богослова

Колишній архиєпископ Кентерберійський Роуен Вільямс жорстко розкритикував президента Росії Володимира Путіна після його заяв про "світу місію" в Україні. Під час різдвяної промови Путін назвав російських солдатів "воїнами", які діють "за велінням Господнім" і "захищають вітчизну". Про це повідомляє Risu.ua.

«Прикривати насильство Богом — злочин проти віри»: різка заява Роуена Вільямса про Путіна

Вільямс, який обіймав посаду архиєпископа Кентерберійського з 2002 по 2012 рік, наголосив, що використання релігії для виправдання війни є прямим порушенням християнських принципів. "Я б точно сказав, що мова тут йде про єресь", — заявив він у коментарі The Independent. "Насильство не можна прикривати Богом — це підриває фундаментальні аспекти християнства".

Архиєпископ нагадав, що після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року понад 1600 православних богословів та священнослужителів видали Волоську декларацію, в якій засудили ідеологію "русского мира" як єретичне вірування. Згідно з нею, Росія нібито має "божественне право" створювати "Святу Русь", що є прямим виправданням військової агресії.

"Ідея про те, що смерть у битві за вашу країну прирівнюється до християнського мучеництва, — це найдивніше і найневиправданіше тлумачення", — підкреслив Вільямс. За його словами, систематична підміна християнських цінностей на націоналістичну ідеологію є дуже тривожною для всього світу.

Архиєпископ також зазначив, що Путін часто ігнорує заклики припинити насильство під час релігійних свят, включаючи Різдво та Великдень. На думку Вільямса, релігійні лідери Заходу повинні посилити осуд насильства та звернути увагу на небезпечні практики Кремля.

Він закликає Захід не ігнорувати використання віри для виправдання війни, адже "уявляти, що віру можна захистити лише насильством, — це образа для релігії. Якщо ви кажете, що віра сильна лише тоді, коли я вбиваю невіруючих, ви мало що розумієте про силу віри".

