«Мир стирают с карты»: в российских школах сокращают изучение других стран ради «величия России»

В России готовят масштабное изменение школьного образования, которое может оказать существенное влияние на мировоззрение будущих поколений. В новых единых учебниках по географии для учащихся 5–11 классов планируется сократить изучение других стран мира в пользу углубленного изучения России. Об этом сообщает российское издание ТАСС со ссылкой на первого заместителя исполнительного директора Российского географического общества Илью Гурова.

По его словам, нынешняя система обучения якобы унаследовала "советскую традицию", по которой школьники хорошо ориентируются в столицах стран Карибского бассейна, но гораздо хуже знают регионы самой России — в частности, Дальний Восток, Север и Сибирь. Именно это в РГО считают проблемой, которую необходимо срочно исправить.

Гуров прямо заявил, что география наряду с историей и обществоведением должна формировать "национальную идентичность". Именно поэтому, по его словам, стандарт преподавания должен быть единым для всей страны и четко ориентирован на внутреннее пространство России, а не на глобальный мир.

Фактически речь идет об изменении самой философии предмета. Если раньше география давала представление о многообразии планеты, взаимосвязях между странами и регионами, то теперь акцент все больше смещается на изоляционный подход, в котором Россия выступает как главный и почти самодостаточный объект изучения.

Особое внимание разработчики учебников планируют уделить "современным технологиям". В новых руководствах появятся задачи с использованием искусственного интеллекта, цифровых карт и иллюстрации с элементами дополненной реальности. По замыслу авторов картинки должны "оживать" и демонстрировать школьникам "реальность" территорий и процессов.

"В учебнике географии должно быть много красивых изображений, которые способны оживать и показывать реальность", — подчеркнул Гуров.

Ожидается, что разработка полной линейки единых учебников завершится к 2028 году. Критики инициативы уже предостерегают, что подобный подход может еще больше сузить кругозор учащихся и превратить школьную географию в инструмент идеологического воздействия, а не познания мира.

