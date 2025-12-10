Суд над Коломойським знову зірвався: чим підсудимий встиг заінтригувати

У середу у суді відбулося чергове засідання у справі бізнесмена Ігоря Коломойського. Цього разу конвойна служба все ж змогла підготувати транспорт, тож підозрюваного доставили до зали суду без чергових зривів.

Ігор Коломойський

Під час засідання Коломойський зробив гучну заяву щодо подій в Ізраїлі. Він повідомив, що 28 листопада там стався замах на його бізнес-партнера Тимура Міндіча. За його словами, нападників уже затримали, а поранення зазнала хатня робітниця. Водночас Коломойський уточнив, що виконавці взагалі переплутали будинок, тому сам Міндіч не постраждав.

Однак засідання фактично не просунулось далі: колегія суддів несподівано подала заяву про самовідвід. Причини цього рішення публічно не озвучили. Через це слухання переносять — розгляд справи продовжиться вже завтра, 11 грудня.

Коломойський також закликав журналістів прийти на наступні засідання, пообіцявши оприлюднити деталі подій, про які він говорить сьогодні.

