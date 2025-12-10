Суд над Коломойским снова сорвался: чем подсудимый успел заинтриговать

В среду в суде прошло очередное заседание по делу бизнесмена Игоря Коломойского. На этот раз конвойная служба все же смогла подготовить транспорт, и подозреваемого доставили в зал суда без очередных срывов.

Игорь Коломойский

Во время заседания Коломойский сделал громкое заявление по поводу событий в Израиле. Он сообщил, что 28 ноября там произошло покушение на его бизнес-партнера Тимура Миндича. По его словам, нападавших уже задержали, а ранения получила домработница. В то же время, Коломойский уточнил, что исполнители вообще перепутали дом, поэтому сам Миндич не пострадал.

Однако заседание фактически не продвинулось дальше: коллегия судей неожиданно подала заявление о самоотводе. Причин этого решения публично не озвучили. Поэтому слушания переносят — рассмотрение дела продолжится уже завтра, 11 декабря.

Коломойский также призвал журналистов прийти на следующие заседания, пообещав обнародовать детали событий, о которых он говорит сегодня.

