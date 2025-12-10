Гончаренко гучно наїхав на Зеленського: як прокоментував можливі вибори

Народний депутат Олексій Гончаренко жорстко відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що він готовий проводити вибори навіть під час війни. У своєму дописі Гончаренко підкреслив, що подібні заяви виглядають недоречними на тлі масштабних викликів, з якими країна стикається щодня.

Гончаренко про можливі вибору президента України

За словами депутата, президент "втрачає фокус" і не розуміє, які питання сьогодні є ключовими. Гончаренко наголосив, що перш ніж говорити про вибори, владі варто зосередитися на питаннях національної безпеки та дипломатії.

Політик саркастично додав, що може "підказати" президенту, чим зараз потрібно займатися: "Фраза з двох слів, починається на “мирні”, закінчується на “перемовини”". Він підкреслив, що розмови про виборчий процес мають початися лише після того, як буде вирішене питання війни.

Коментар Гончаренка вписується у ширшу політичну дискусію щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану, що вже кілька місяців викликає суперечки між політиками, експертами та міжнародними партнерами України.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народна депутатка Марʼяна Безугла опублікувала різку заяву у своєму телеграм-каналі, стверджуючи, що місто Сіверськ на Донеччині фактично перейшло під контроль російських військ. За її словами, офіційні військові структури умисно занижують масштаби подій і "не говорять правду" про реальний розвиток ситуації на фронті.

Безугла заявила, що російські сили вже зайшли в місто й закріпилися в окремих його районах, тоді як офіційні зведення продовжують описувати Сіверськ як зону активних бойових дій без підтвердження втрати контролю. Вона наголосила, що така модель комунікації, на її думку, лише створює плутанину і не дозволяє суспільству тверезо оцінювати ситуацію.

