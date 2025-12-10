Гончаренко гучно наїхав на Зеленського: як прокоментував можливі вибори

Рубрики
Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко жорстко відреагував на заяву Володимира Зеленського про те, що він готовий проводити вибори навіть під час війни. У своєму дописі Гончаренко підкреслив, що подібні заяви виглядають недоречними на тлі масштабних викликів, з якими країна стикається щодня.
Гончаренко про можливі вибору президента України
За словами депутата, президент "втрачає фокус" і не розуміє, які питання сьогодні є ключовими. Гончаренко наголосив, що перш ніж говорити про вибори, владі варто зосередитися на питаннях національної безпеки та дипломатії.
Політик саркастично додав, що може "підказати" президенту, чим зараз потрібно займатися: "Фраза з двох слів, починається на “мирні”, закінчується на “перемовини”". Він підкреслив, що розмови про виборчий процес мають початися лише після того, як буде вирішене питання війни.
Коментар Гончаренка вписується у ширшу політичну дискусію щодо можливості проведення виборів в умовах воєнного стану, що вже кілька місяців викликає суперечки між політиками, експертами та міжнародними партнерами України.