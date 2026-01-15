«Справа Міндіча»: чи являються Єрмак і Умєров підозрюваними

Керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров на цей момент не є підозрюваними у кримінальному провадженні, відомому як "справа Міндіча".

Єрмак і Умєров у «справі Міндіча»

За його словами, слідство продовжує активну роботу в межах цього провадження. НАБУ проводить усі необхідні слідчі дії з метою об’єктивного та повного з’ясування обставин справи.

Кривонос наголосив, що завдання слідства полягає у встановленні, чи є у діях осіб, які фігурують у розслідуванні, склад злочину, або ж підстав для кримінальної відповідальності немає. За результатами зібраних матеріалів буде ухвалене логічне та процесуальне рішення.

Він підкреслив, що розслідування триває, а процесуальний статус осіб може змінюватися залежно від результатів слідчих дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що п ід час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань оборони, антикорупційної політики та прав людини ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов прокоментував своє знайомство з Тимуром Міндічем та взаємини з Володимиром Зеленським.

Чернишов підтвердив, що познайомився з Міндічем кілька років тому в Ізраїлі, вже після призначення на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Він охарактеризував Міндіча як товариша, однак зазначив, що наразі не підтримує з ним зв’язок через його процесуальний статус. Також Чернишов підтвердив свою присутність на святкуванні дня народження Володимира Зеленського 4 лютого 2021 року, яке відбувалося у квартирі Міндіча.

Коментуючи стосунки між Зеленським і Міндічем, Чернишов заявив, що не може їх характеризувати, назвавши ці відносини корпоративними в межах діяльності "Кварталу 95".

