«Справа Міндіча»: чи являються Єрмак і Умєров підозрюваними
«Справа Міндіча»: чи являються Єрмак і Умєров підозрюваними

Керівник НАБУ Семен Кривонос заявив, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров наразі не мають статусу підозрюваних у «справі Міндіча»

15 січня 2026, 22:34
Автор:
Ткачова Марія

Керівник Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос повідомив, що Андрій Єрмак і Рустем Умєров на цей момент не є підозрюваними у кримінальному провадженні, відомому як "справа Міндіча".

«Справа Міндіча»: чи являються Єрмак і Умєров підозрюваними

Єрмак і Умєров у «справі Міндіча»

За його словами, слідство продовжує активну роботу в межах цього провадження. НАБУ проводить усі необхідні слідчі дії з метою об’єктивного та повного з’ясування обставин справи.

Кривонос наголосив, що завдання слідства полягає у встановленні, чи є у діях осіб, які фігурують у розслідуванні, склад злочину, або ж підстав для кримінальної відповідальності немає. За результатами зібраних матеріалів буде ухвалене логічне та процесуальне рішення.

Він підкреслив, що розслідування триває, а процесуальний статус осіб може змінюватися залежно від результатів слідчих дій.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань оборони, антикорупційної політики та прав людини ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов прокоментував своє знайомство з Тимуром Міндічем та взаємини з Володимиром Зеленським.
Чернишов підтвердив, що познайомився з Міндічем кілька років тому в Ізраїлі, вже після призначення на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Він охарактеризував Міндіча як товариша, однак зазначив, що наразі не підтримує з ним зв’язок через його процесуальний статус.   Також Чернишов підтвердив свою присутність на святкуванні дня народження Володимира Зеленського 4 лютого 2021 року, яке відбувалося у квартирі Міндіча.
Коментуючи стосунки між Зеленським і Міндічем, Чернишов заявив, що не може їх характеризувати, назвавши ці відносини корпоративними в межах діяльності "Кварталу 95".



Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=Kt_9FtXfvRk
