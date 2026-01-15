День народження Зеленського на квартирі у Міндіча: що ще цікавого розкрив Чернишов

Під час засідання Тимчасової слідчої комісії з питань оборони, антикорупційної політики та прав людини ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов прокоментував своє знайомство з Тимуром Міндічем та взаємини з Володимиром Зеленським.

Чернишов про стосунки з Міндічем та Зеленським

Чернишов підтвердив, що познайомився з Міндічем кілька років тому в Ізраїлі, вже після призначення на посаду голови Київської обласної державної адміністрації. Він охарактеризував Міндіча як товариша, однак зазначив, що наразі не підтримує з ним зв’язок через його процесуальний статус.

Також Чернишов підтвердив свою присутність на святкуванні дня народження Володимира Зеленського 4 лютого 2021 року, яке відбувалося у квартирі Міндіча.

Коментуючи стосунки між Зеленським і Міндічем, Чернишов заявив, що не може їх характеризувати, назвавши ці відносини корпоративними в межах діяльності "Кварталу 95".

Окрім цього, він повідомив, що особисто познайомився з Володимиром Зеленським ще до 2019 року, однак зазначив, що контакт між ними був епізодичним.

