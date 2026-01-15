Дело Миндича: являются ли Ермак и Умеров подозреваемыми

Руководитель Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос сообщил, что Андрей Ермак и Рустем Умеров на данный момент не подозреваются в уголовном производстве, известном как "дело Миндича".

Ермак и Умеров в «Деле Миндича»

По его словам, следствие продолжает активную работу в рамках этого производства. НАБУ проводит все необходимые следственные действия для объективного и полного выяснения обстоятельств дела.

Кривонос подчеркнул, что задача следствия состоит в установлении, есть ли в действиях лиц, фигурирующих в расследовании, состав преступления или оснований для уголовной ответственности нет. По результатам собранных материалов будет принято логическое и процессуальное решение.

Он подчеркнул, что расследование продолжается, а процессуальный статус лиц может изменяться в зависимости от результатов следственных действий.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что во время заседания Временной следственной комиссии по вопросам обороны, антикоррупционной политики и прав человека эксвицеппремьер Алексей Чернышев прокомментировал свое знакомство с Тимуром Миндичем и взаимоотношения с Владимиром Зеленским.

Чернышев подтвердил, что познакомился с Миндичем несколько лет назад в Израиле уже после назначения на должность главы Киевской областной государственной администрации. Он охарактеризовал Миндича как товарища, однако отметил, что пока не поддерживает с ним связь из-за его процессуального статуса. Также Чернышев подтвердил свое присутствие на праздновании дня рождения Владимира Зеленского 4 февраля 2021 года, которое проходило в квартире Миндича.

Комментируя отношения между Зеленским и Миндичем, Чернышев заявил, что не может их характеризовать, назвав эти отношения корпоративными в рамках деятельности "Квартала 95".

