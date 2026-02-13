Роздратування Зеленського і питання про Єрмака: що приховує президент

Рубрики
Ткачова Марія
Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що президент Володимир Зеленський різко відреагував на запитання журналістів щодо керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Гончаренко про звільнення Єрмака Зеленським
За словами нардепа, глава держави заперечив, що можливе звільнення Єрмака пов’язане з обшуками або антикорупційними розслідуваннями. Президент нібито зазначив, що причини — "свої", не уточнивши деталей.
Гончаренко поставив під сумнів таке пояснення і публічно закликав озвучити конкретні підстави кадрових рішень. Він іронічно припустив, що якщо справа не в корупційних скандалах, то суспільству варто почути реальні мотиви.
Нардеп наголосив, що суспільство має право знати, чим саме керується президент під час прийняття кадрових рішень, особливо коли йдеться про одну з ключових фігур в системі влади.
Офіційних заяв щодо можливого звільнення Андрія Єрмака наразі не оприлюднювалося.