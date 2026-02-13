logo_ukra

Роздратування Зеленського і питання про Єрмака: що приховує президент

Олексій Гончаренко прокоментував реакцію Володимира Зеленського на запитання про Андрія Єрмака та засумнівався в офіційних поясненнях

13 лютого 2026, 16:40
Ткачова Марія

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що президент Володимир Зеленський різко відреагував на запитання журналістів щодо керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Роздратування Зеленського і питання про Єрмака: що приховує президент

Гончаренко про звільнення Єрмака Зеленським

За словами нардепа, глава держави заперечив, що можливе звільнення Єрмака пов’язане з обшуками або антикорупційними розслідуваннями. Президент нібито зазначив, що причини — "свої", не уточнивши деталей.

Гончаренко поставив під сумнів таке пояснення і публічно закликав озвучити конкретні підстави кадрових рішень. Він іронічно припустив, що якщо справа не в корупційних скандалах, то суспільству варто почути реальні мотиви.

Нардеп наголосив, що суспільство має право знати, чим саме керується президент під час прийняття кадрових рішень, особливо коли йдеться про одну з ключових фігур в системі влади.

Офіційних заяв щодо можливого звільнення Андрія Єрмака наразі не оприлюднювалося.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Народний депутат Олексій Гончаренко публічно розкритикував заяву президента Володимира Зеленського щодо можливої мирної угоди та політичних мотивів Дональда Трампа.
Раніше Зеленський зазначив, що для Трампа найбільш вигідною ситуацією було б досягнення мирної угоди до виборів, адже це стало б для нього значною політичною перемогою. Президент також наголосив, що Трамп хоче зменшення кількості смертей, однак водночас підкреслив і політичний аспект такого кроку. Гончаренко назвав ці слова цинічними та неприпустимими. За його словами, сама постановка питання в категоріях політичної вигоди виглядає аморальною на тлі щоденних втрат на фронті.



