“А ти не хочеш менше смертей?”: Гончаренко різко звернувся до Зеленського

Народний депутат Олексій Гончаренко публічно розкритикував заяву президента Володимира Зеленського щодо можливої мирної угоди та політичних мотивів Дональда Трампа.

Гончаренко про слова Зеленського

Раніше Зеленський зазначив, що для Трампа найбільш вигідною ситуацією було б досягнення мирної угоди до виборів, адже це стало б для нього значною політичною перемогою. Президент також наголосив, що Трамп хоче зменшення кількості смертей, однак водночас підкреслив і політичний аспект такого кроку.

Гончаренко назвав ці слова цинічними та неприпустимими. За його словами, сама постановка питання в категоріях політичної вигоди виглядає аморальною на тлі щоденних втрат на фронті.

Депутат заявив, що вражений тим, що про припинення вбивств, на його думку, більше говорить американський політик, ніж українська влада. У своїй емоційній реакції він поставив під сумнів пріоритети керівництва країни та заявив, що тема людських життів не може подаватися через призму політичних дивідендів.

Він також припустив, що влада зосереджена на мобілізаційному ресурсі, а не на пошуку шляхів завершення війни.

Заява Гончаренка вже викликала активне обговорення в політичному середовищі та соцмережах.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Atlantic висловив думку, що для президента США Дональда Трампа немає більшої потенційної перемоги, ніж зупинити війну між росією та Україною.

За словами Зеленського, припинення бойових дій могло б суттєво зміцнити позиції Трампа як миротворця та позитивно вплинути на шанси республіканців на успіх під час проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться у листопаді. Президент України наголосив, що з політичної точки зору найбільш вигідним для американського лідера було б досягнення результату саме до початку активної фази виборчої кампанії.

