Раздражение Зеленского и вопрос об Ермаке: что скрывает президент

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент Владимир Зеленский резко отреагировал на вопросы журналистов по поводу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Гончаренко об увольнение Ермака Зеленским

По словам нардепа, глава государства возразил, что возможное увольнение Ермака связано с обысками или антикоррупционными расследованиями. Президент якобы отметил, что причины – "свои", не уточнив деталей.

Гончаренко подверг сомнению такое объяснение и публично призвал озвучить конкретные основания кадровых решений. Он иронически предположил, что если дело не в коррупционных скандалах, то обществу следует услышать реальные мотивы.

Нардеп подчеркнул, что общество имеет право знать, чем руководствуется президент во время принятия кадровых решений, особенно когда речь идет об одной из ключевых фигур в системе власти.

Официальных заявлений о возможном увольнении Андрея Ермака пока не обнародовалось.

Народный депутат Алексей Гончаренко публично раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о возможном мирном соглашении и политических мотивах Дональда Трампа. Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что

Ранее Зеленский отметил, что для Трампа наиболее выгодной ситуацией было бы достижение мирного соглашения до выборов, ведь это стало бы для него значимой политической победой. Президент также подчеркнул, что Трамп хочет уменьшить количество смертей, однако в то же время подчеркнул и политический аспект такого шага. Гончаренко назвал эти слова циничными и недопустимыми. По его словам, сама постановка вопроса в категориях политической выгоды выглядит безнравственной на фоне ежедневных потерь на фронте.

