Раздражение Зеленского и вопрос об Ермаке: что скрывает президент
commentss НОВОСТИ Все новости

Раздражение Зеленского и вопрос об Ермаке: что скрывает президент

Алексей Гончаренко прокомментировал реакцию Владимира Зеленского на вопрос об Андрее Ермаке и усомнился в официальных объяснениях

13 февраля 2026, 16:40
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Народный депутат Алексей Гончаренко заявил, что президент Владимир Зеленский резко отреагировал на вопросы журналистов по поводу руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Раздражение Зеленского и вопрос об Ермаке: что скрывает президент

Гончаренко об увольнение Ермака Зеленским

По словам нардепа, глава государства возразил, что возможное увольнение Ермака связано с обысками или антикоррупционными расследованиями. Президент якобы отметил, что причины – "свои", не уточнив деталей.

Гончаренко подверг сомнению такое объяснение и публично призвал озвучить конкретные основания кадровых решений. Он иронически предположил, что если дело не в коррупционных скандалах, то обществу следует услышать реальные мотивы.

Нардеп подчеркнул, что общество имеет право знать, чем руководствуется президент во время принятия кадровых решений, особенно когда речь идет об одной из ключевых фигур в системе власти.

Официальных заявлений о возможном увольнении Андрея Ермака пока не обнародовалось.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Народный депутат Алексей Гончаренко публично раскритиковал заявление президента Владимира Зеленского о возможном мирном соглашении и политических мотивах Дональда Трампа.
Ранее Зеленский отметил, что для Трампа наиболее выгодной ситуацией было бы достижение мирного соглашения до выборов, ведь это стало бы для него значимой политической победой. Президент также подчеркнул, что Трамп хочет уменьшить количество смертей, однако в то же время подчеркнул и политический аспект такого шага. Гончаренко назвал эти слова циничными и недопустимыми. По его словам, сама постановка вопроса в категориях политической выгоды выглядит безнравственной на фоне ежедневных потерь на фронте.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/52777
