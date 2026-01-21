Католицька Церква в Росії опинилася під помітним інформаційним тиском після принципової позиції її очільника. Як повідомляє "Антифон", у провладних телеграмних каналах Росії активно поширюється негативна інформація про голову Конференції католицьких єпископів Росії — архиєпископа Павла Пецці. Причиною кампанії стала його відмова підписати заяву Християнського міжконфесійного консультативного комітету від 15 січня 2026 року.

Архиєпископ РКЦ Павло Пецці відмовився підписати політичну заяву — російські провладні канали розпочали тиск на Католицьку Церкву

У згаданому документі йшлося про нібито "гоніння" на християн у низці країн — Україні, Молдові, Естонії та Вірменії. Водночас у заяві повністю відсутні будь-які згадки про порушення релігійних прав у Росії та Білорусі, що викликало чимало запитань у релігійних і правозахисних колах. Так само автори документа не висловили жодних претензій до ситуації з релігійними свободами в Китаї, Ірані та Сирії, попри численні міжнародні звіти. Нагадаємо, нещодавно портал "Коментарі" якраз повідомляв, що в Китаї тисячі силовиків оточили християнські церкви, сотні вірян затримано, а храми залишаються під жорстким контролем влади. Однак, як бачимо, переслідування християнських громад у Китаї Кремль не засуджує.

Заяву підписали 11 представників різних християнських конфесій — від Російської Православної Церкви до баптистських та адвентистських громад. Єдиним відсутнім підписом став підпис католицького архиєпископа. Саме ця відмова, за оцінками експертів, і стала тригером для медійної атаки на архиєпископа Павла Пецці.

Аналітики зазначають, що ситуація має ознаки політичного тиску на релігійні структури, які намагаються зберегти автономність і не долучатися до однобоких або вибіркових заяв. Католицька Церква традиційно дотримується принципу захисту прав людини незалежно від країни чи політичної кон’юнктури, що, ймовірно, не вписується в офіційний наратив.

Наразі офіційних коментарів від Конференції католицьких єпископів Росії не оприлюднено. Водночас ситуація викликає занепокоєння щодо стану релігійної свободи в самій Росії та ролі міжконфесійних структур, які дедалі частіше використовуються як інструмент політичного впливу.

