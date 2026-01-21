Католическая Церковь в России оказалась под заметным информационным давлением после принципиальной позиции ее руководителя. Как сообщает "Антифон", в провластных телеграммных каналах России активно распространяется негативная информация о главе Конференции католических епископов России – архиепископе Павле Пецке. Причиной кампании стал его отказ подписать заявление Христианского межконфессионального консультативного комитета от 15 января 2026 года.

В упомянутом документе речь шла о якобы "гонении" на христиан в ряде стран — Украине, Молдове, Эстонии и Армении. В то же время, в заявлении полностью отсутствуют какие-либо упоминания о нарушении религиозных прав в России и Беларуси, что вызвало немало вопросов в религиозных и правозащитных кругах. Также авторы документа не высказали никаких претензий к ситуации с религиозными свободами в Китае, Иране и Сирии, несмотря на многочисленные международные отчеты. Напомним, недавно портал "Комментарии" как раз сообщал, что в Китае тысячи силовиков оцепили христианские церкви, сотни верующих задержаны, а храмы остаются под жестким контролем власти . Однако, как видим, преследование христианских общин в Китае Кремль не осуждает.

Заявление подписали 11 представителей разных христианских конфессий – от Русской Православной Церкви до баптистских и адвентистских общин. Единственной отсутствующей подписью стала подпись католического архиепископа. Именно этот отказ, по оценкам экспертов, и стал триггером для медийной атаки на архиепископа Павла Пецци.

Аналитики отмечают, что ситуация имеет признаки политического давления на религиозные структуры, пытающиеся сохранить автономность и не приобщаться к однобоким или выборочным заявлениям. Католическая Церковь традиционно придерживается принципа защиты прав человека независимо от страны или политической конъюнктуры, которая, вероятно, не вписывается в официальный нарратив.

Пока официальные комментарии от Конференции католических епископов России не обнародованы. В то же время ситуация вызывает обеспокоенность состоянием религиозной свободы в самой России и роли межконфессиональных структур, которые все чаще используются как инструмент политического влияния.

