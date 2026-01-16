Підозра у держзраді: Дубінському визначили заставу чи це підйомна сума для нього

Рубрики
Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, який є підозрюваним у державній зраді, із можливістю внесення застави у розмірі 33,3 мільйона гривень. Запобіжний захід продовжено до 14 березня.
Застава для Дубінського
Як уточнили у прокуратурі, йдеться про альтернативу триманню під вартою, однак за умови сплати визначеної судом суми застави. Сам Дубінський перебуває під арештом із листопада 2023 року та фігурує одразу у кількох кримінальних провадженнях.
Попри перебування у слідчому ізоляторі, нардеп продовжує робити антиукраїнські публічні заяви. Раніше він був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу", однак на початку 2021 року був виключений з фракції.
Олександр Дубінський назвав суму застави непідйомною. За його словами, визначений судом розмір фактично означає безальтернативне подальше перебування у СІЗО, хоча він охарактеризував це рішення як певний процесуальний прорив.
Також Дубінський повідомив, що його адвокати готуватимуть апеляційну скаргу на рішення суду.