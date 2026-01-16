Підозра у держзраді: Дубінському визначили заставу чи це підйомна сума для нього

Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення продовжити запобіжний захід народному депутату Олександру Дубінському, який є підозрюваним у державній зраді, із можливістю внесення застави у розмірі 33,3 мільйона гривень. Запобіжний захід продовжено до 14 березня.

Застава для Дубінського

Як уточнили у прокуратурі, йдеться про альтернативу триманню під вартою, однак за умови сплати визначеної судом суми застави. Сам Дубінський перебуває під арештом із листопада 2023 року та фігурує одразу у кількох кримінальних провадженнях.

Попри перебування у слідчому ізоляторі, нардеп продовжує робити антиукраїнські публічні заяви. Раніше він був обраний до Верховної Ради від партії "Слуга народу", однак на початку 2021 року був виключений з фракції.

Олександр Дубінський назвав суму застави непідйомною. За його словами, визначений судом розмір фактично означає безальтернативне подальше перебування у СІЗО, хоча він охарактеризував це рішення як певний процесуальний прорив.

Також Дубінський повідомив, що його адвокати готуватимуть апеляційну скаргу на рішення суду.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Юлія Тимошенко повідомила, що її банківські рахунки були заблоковані ще до ухвалення будь-якого судового рішення, що унеможливлює сплату застави. Про це вона написала у Facebook, назвавши ситуацію абсурдною.

За її словами, вона планувала внести заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою, коштами, отриманими як компенсацію за попередні політичні переслідування. Однак, як зазначила Тимошенко, зробити це неможливо через повне блокування рахунків.

