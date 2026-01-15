logo_ukra

«Це сюр»: застава Тимошенко під загрозою

Юлія Тимошенко заявила про блокування банківських рахунків, через що вона нібито не має змоги сплатити заставу

15 січня 2026, 22:17
Ткачова Марія

Юлія Тимошенко повідомила, що її банківські рахунки були заблоковані ще до ухвалення будь-якого судового рішення, що унеможливлює сплату застави. Про це вона написала у Facebook, назвавши ситуацію абсурдною.

«Це сюр»: застава Тимошенко під загрозою

Тимошенко не може сплатити заставу

За її словами, вона планувала внести заставу у справі, яку вважає політично вмотивованою, коштами, отриманими як компенсацію за попередні політичні переслідування. Однак, як зазначила Тимошенко, зробити це неможливо через повне блокування рахунків.   

Вона підкреслила, що обмеження доступу до коштів відбулося ще до рішення суду, що, на її думку, є порушенням базових прав і створює ситуацію правового абсурду. Тимошенко охарактеризувала події як "сюр", наголосивши на вибірковому та замовному характері справи.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, щов Національному антикорупційному бюро України повідомили, що дії народного депутата, викритого на неправомірній вигоді, попередньо кваліфіковано за статтею Кримінального кодексу України про пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років із конфіскацією майна. У НАБУ офіційно не підтвердили ім’я фігуранта справи. Водночас джерела в антикорупційних та правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Юлію Тимошенко. Таку ж інформацію публічно озвучив народний депутат Олексій Гончаренко.

Слідчі дії у справі тривають. Правоохоронні органи продовжують встановлювати всі обставини можливого злочину.



