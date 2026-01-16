Подозрение в госизмене: Дубинскому определили залог подъемная ли это для него сумма

Рубрики
Шевченковский районный суд Киева принял решение продлить меру пресечения народному депутату Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, с возможностью внесения залога в размере 33,3 миллиона гривен. Мера пресечения продлена до 14 марта.
Залог для Дубинского
Как уточнили в прокуратуре, речь идет об альтернативе содержанию под стражей, однако при уплате определенной судом суммы залога. Сам Дубинский находится под арестом с ноября 2023 и фигурирует сразу в нескольких уголовных производствах.
Несмотря на нахождение в следственном изоляторе, нардеп продолжает делать антиукраинские публичные заявления. Ранее он был избран в Верховную Раду от партии "Слуга народа", однако в начале 2021 был исключен из фракции.
Александр Дубинский назвал сумму залога неподъемной. По его словам, определенный судом размер фактически означает безальтернативное дальнейшее пребывание в СИЗО, хотя охарактеризовал это решение как определенный процессуальный прорыв.
Также Дубинский сообщил, что его адвокаты будут готовить апелляционную жалобу на решение суда.