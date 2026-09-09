Не врятується ніхто: який жорсткий сигнал отримали топпосадовців

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Кречмаровская Наталия
В Україні з’являється чимало викритті на корупції. Експерти зазначають, що це може підірвати довіру західних партнерів до України.
Корупція. Ілюстративне фото
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що насправді змінилося в Україні та що варто пам'ятати посадовцям. За його словами, в Україні вперше в історії створені такі органи, які запрацювали на повну свою силу. І також вперше в історії, акцентував він, в країні немає політика, олігарха чи посадовця, який здатен захистити людину, яку НАБУ і САП обвинувачують в корупційному діянні.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що вимагають народні депутати від Зеленського. За словами нардепа Володимира Ар’єва, країна стоїть на межі і потрібно терміново виправляти ситуацію — або зміною влади, або зміною поведінки. Він зауважив, що корупційні скандали підривають країну. До того ж, прослідковується небезпечна для України тенденція зміни влади в західних країнах. Це може призвести до зменшення допомоги та загалом підтримки України.