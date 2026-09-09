Не спасется никто: какой жесткий сигнал получили топ-чиновники

В Украине появляется немало разоблачений в коррупции. Эксперты отмечают, что это может подорвать доверие западных партнеров к Украине.

Коррупция. Иллюстративное фото

Бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что действительно изменилось в Украине и что стоит помнить должностным лицам. По его словам, в Украине впервые в истории созданы такие органы, которые заработали в полную силу. И также впервые в истории, акцентировал он, в стране нет политика, олигарха или должностного лица, способного защитить человека, которого НАБУ и САП обвиняют в коррупционном деянии.

"И вот это более важный сигнал тем, кто задействован в коррупции или кто, скажем так, рассматривает соблазн к ней приобщиться. Потому что одно дело — это бояться того, что тебя могут поймать. Другое дело, бояться того, что тебя могут поймать и никто не сможет за тебя порешать. Вот это, я считаю, мы видим обширную историю, которая впервые в Украине складывается, что есть не только институции, которые непосредственно борются с коррупцией, но и нет никого, кто может защитить в случае, если эти антикоррупционные органы предъявляют тебе обвинения”, — отметил Кулеба.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что требуют народные депутаты от Зеленского. По словам нардепа Владимира Арьева, страна стоит на грани и нужно срочно исправлять ситуацию – либо сменой власти, либо изменением поведения. Он отметил, что коррупционные скандалы подрывают страну. К тому же, наблюдается опасная для Украины тенденция смены власти в западных странах. Это может привести к уменьшению помощи и поддержке Украины.