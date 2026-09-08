“Під Зеленським уже хитається крісло”: що нардепи вимагають від президента

Країна дійшла до межі — далі катастрофа, якщо все залишити без змін. Таку думку висловив народний депутат Володимир Ар’єв. Зміни, за його словами, це або легітимна зміна влади, або кардинальні зміни у наявній владі. Третього шляху немає, якщо Україна хоче не просто вистояти, а вижити, переконаний політик.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Він вказав на два найважливіших фактори:

1. Зміни в країнах-партнерах і не на користь допомоги Україні. Це, за його словами, вже відбулося у США і наслідки відомі. Зміни насуваються в Німеччині та Франції.

2. Внутрішня корупція, беззаконня і свавілля силовиків та спецслужб, кришування, схеми, відвертий рекет і рейдерство, розкрадання на обороні тощо…

“Складаємо це докупи і отримуємо картину: дії української влади додають аргументів противникам допомоги. Зміни поведінки Зе-команди не видно і на обрії — вони задоволені, самовпевнені і грошовито забезпечені. А головне, не бачать того, що станеться вже наступного року. Це скоро, хоч вони не вміють планувати так надовго”, — зауважив народний депутат.

Саме тому, за його словами, залишається лише два варіанти виживання — або легітимна зміна, або зміна поведінки.

“Легітимна зміна видається наразі малоймовірною: демократичні вибори під час воєнного провести дуже важко, а Зеленський вчепився в крісло намертво. Зміна поведінки можлива, але теж дуже сумнівна. Для цього партнери мають ставити фінансові вимоги. Вони це вже роблять, хоча можуть і жорсткіше. Саме тому і вони, і суспільство мають добиватися створення уряду національної єдності, який буде незалежним від офісу президента і його оточення”, — наголосив політик.

У підсумку нардеп наголосив, що першочергово потрібно:

повністю перекрити схеми та фінансові потоки наліво,

прибрати неефективні закупівлі і витрати,

ввести податки на азартні ігри та ліквідувати торгівлю контрафактними підакцизними товарами.

“Ну і бити Росію, яка нарешті має відчути на собі реальні ракети, а не обіцяні”, — резюмував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський втрачає довіру Заходу.



