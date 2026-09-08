“Під Зеленським уже хитається крісло”: що нардепи вимагають від президента

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Кречмаровская Наталия
Країна дійшла до межі — далі катастрофа, якщо все залишити без змін. Таку думку висловив народний депутат Володимир Ар’єв. Зміни, за його словами, це або легітимна зміна влади, або кардинальні зміни у наявній владі. Третього шляху немає, якщо Україна хоче не просто вистояти, а вижити, переконаний політик.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Він вказав на два найважливіших фактори:
1. Зміни в країнах-партнерах і не на користь допомоги Україні. Це, за його словами, вже відбулося у США і наслідки відомі. Зміни насуваються в Німеччині та Франції.
2. Внутрішня корупція, беззаконня і свавілля силовиків та спецслужб, кришування, схеми, відвертий рекет і рейдерство, розкрадання на обороні тощо…
Саме тому, за його словами, залишається лише два варіанти виживання — або легітимна зміна, або зміна поведінки.
У підсумку нардеп наголосив, що першочергово потрібно:
повністю перекрити схеми та фінансові потоки наліво,
прибрати неефективні закупівлі і витрати,
ввести податки на азартні ігри та ліквідувати торгівлю контрафактними підакцизними товарами.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський втрачає довіру Заходу.