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“Під Зеленським уже хитається крісло”: що нардепи вимагають від президента

Народний депутат Ар’єв розповів, яких негайних змін потребує країна, щоб вижити

8 вересня 2026, 19:24
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Кречмаровская Наталия

Країна дійшла до межі — далі катастрофа, якщо все залишити без змін. Таку думку висловив народний депутат Володимир Ар’єв. Зміни, за його словами, це або легітимна зміна влади, або кардинальні зміни у наявній владі. Третього шляху немає, якщо Україна хоче не просто вистояти, а вижити, переконаний політик.

“Під Зеленським уже хитається крісло”: що нардепи вимагають від президента

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Він вказав на два найважливіших фактори: 

1. Зміни в країнах-партнерах і не на користь допомоги Україні. Це, за його словами, вже відбулося у США і наслідки відомі. Зміни насуваються в Німеччині та Франції. 

2. Внутрішня корупція, беззаконня і свавілля силовиків та спецслужб, кришування, схеми, відвертий рекет і рейдерство, розкрадання на обороні тощо…

“Складаємо це докупи і отримуємо картину: дії української влади додають аргументів противникам допомоги. Зміни поведінки Зе-команди не видно і на обрії — вони задоволені, самовпевнені і грошовито забезпечені. А головне, не бачать того, що станеться вже наступного року. Це скоро, хоч вони не вміють планувати так надовго”, — зауважив народний депутат.

Саме тому, за його словами, залишається лише два варіанти виживання — або легітимна зміна, або зміна поведінки.

“Легітимна зміна видається наразі малоймовірною: демократичні вибори під час воєнного провести дуже важко, а Зеленський вчепився в крісло намертво. Зміна поведінки можлива, але теж дуже сумнівна. Для цього партнери мають ставити фінансові вимоги. Вони це вже роблять, хоча можуть і жорсткіше. Саме тому і вони, і суспільство мають добиватися створення уряду національної єдності, який буде незалежним від офісу президента і його оточення”, — наголосив політик. 

У підсумку нардеп наголосив, що першочергово потрібно: 

  • повністю перекрити схеми та фінансові потоки наліво, 

  • прибрати неефективні закупівлі і витрати,

  • ввести податки на азартні ігри та ліквідувати торгівлю контрафактними підакцизними товарами. 

“Ну і бити Росію, яка нарешті має відчути на собі реальні ракети, а не обіцяні”, — резюмував політик. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому Зеленський втрачає довіру Заходу.




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Джерело: https://www.facebook.com/volodymyr.ariev/posts/pfbid0AHh9mR5YdrN5uFrVxadANHCxQR6tkjaiQgmsBWEf1Pg21E2E2FR4f6udkPHWieg4l
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