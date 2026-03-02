«Наступні – ми»: Дугін після загибелі Хаменеї заговорив про падіння Кремля і ліквідацію Путіна

Російський публіцист і один із головних ідеологів концепції "руського міра" Олександр Дугін опублікував серію різких заяв після повідомлень про загибель верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. У своєму Telegram він прямо натякнув, що події в Ірані можуть мати наслідки і для Кремля.

Ідеолог «руського міра» вимагає мілітаризації та натякає на сценарій ліквідації Путіна

"Для Росії пролунав останній дзвінок", – написав Дугін, коментуючи ситуацію навколо Ірану. За його словами, подальша доля російської влади залежить від того, чи зможе зберегтися режим аятол у Тегерані.

"Якщо Іран втримається – усе може піти у зворотний бік. Якщо впаде – наступні ми", – заявив він, фактично припустивши можливість аналогічного сценарію для Москви.

Риторика про "ліквідацію"

У своїх дописах Дугін також розмірковує над тим, що станеться, якщо Захід нібито спробує повторити подібну операцію в Росії та ліквідувати Володимира Путіна. Він ставить риторичні запитання щодо готовності державної системи до подібного розвитку подій та наявності "протоколів дій".

Такі заяви стали одними з найбільш тривожних у його публічній риториці за останній час. Фактично вперше Дугін публічно заговорив про можливість удару по самій російській верхівці.

Вимога негайної мілітаризації

Після цих застережень ідеолог закликав до масштабної мобілізації, кадрових ротацій і повної мілітаризації країни. Він стверджує, що російська влада "не хоче робити необхідні кроки" і діє недостатньо рішуче.

Крім того, Дугін висунув символічну ініціативу – перейменувати так звану "СВО" на операцію "Меч Катехона". На його думку, така зміна мала б ідеологічно мобілізувати суспільство та змінити хід подій.

Що це означає

Експерти відзначають, що подібні заяви можуть свідчити про нервозність частини російських ультраконсервативних кіл на тлі міжнародної напруги. Публічні розмови про падіння режиму та можливу ліквідацію керівництва раніше майже не звучали у відкритому інформаційному просторі.

Чи є це лише емоційною реакцією чи сигналом внутрішніх побоювань – поки що залишається питанням. Однак факт залишається: один із найвідоміших ідеологів російського реваншизму прямо заговорив про сценарій, у якому Кремль може опинитися під загрозою.

