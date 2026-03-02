Іранські християни стали проти режиму: понад 200 лідерів підтримали спадкоємця шаха

Понад 200 християнських лідерів з Ірану публічно оголосили про підтримку спадкоємного принца Реза Пехлеві – сина останнього шаха країни Мохаммед Реза Пехлеві. Про це повідомляє Christian Today. Заява пролунала на тлі тривалих і смертоносних протестів, які тривають у різних регіонах Ірану.

Реза Пехлеві знову в центрі політики – церковні діячі закликають до зміни влади

У спільному зверненні представники християнських організацій та деномінацій наголосили, що вважають себе “невід’ємною частиною іранської нації” та переконані: країна переживає один із найвизначальніших моментів своєї новітньої історії. На їхню думку, чинна влада втратила легітимність, не здатна забезпечити безпеку громадян і завдає “тяжкої шкоди” державі.

Підтримка Рези Пехлеві

Реза Пехлеві, який перебуває у вигнанні після Ісламської революції 1979 року, останніми роками активно позиціонує себе як прихильник демократичних змін в Ірані. Він виступає за світську державу, права людини та проведення вільних виборів. Публічна підтримка з боку релігійних лідерів може стати важливим сигналом для іранської діаспори та внутрішніх опозиційних сил.

У заяві християнські діячі закликали до національної єдності, наголосивши, що Іран повинен “знову стати вісником надії і свободи”. Вони також підкреслили, що їхня позиція спрямована не на розпалювання конфлікту, а на пошук шляху до стабільності та миру.

Контекст протестів

Іран уже тривалий час переживає хвилю соціальних і політичних протестів. Демонстранти висловлюють невдоволення економічною ситуацією, обмеженнями прав і свобод та жорсткими методами придушення інакодумства. За повідомленнями міжнародних правозахисних організацій, сутички з силовиками призвели до численних жертв.

На цьому тлі будь-яка заява про підтримку альтернативного політичного курсу набуває особливої ваги. Позиція понад 200 християнських лідерів є безпрецедентною за масштабом, адже релігійні меншини в Ірані традиційно діють обережно у публічному політичному просторі.

Що це означає

Експерти зазначають, що відкритий виступ релігійних діячів може свідчити про зростання невдоволення серед різних верств суспільства. Водночас залишається незрозумілим, чи матиме ця ініціатива практичні політичні наслідки, зважаючи на складну внутрішню ситуацію та контроль держави над громадським простором.

Поки що йдеться про символічний, але гучний крок, який може вплинути на подальшу дискусію про майбутнє Ірану та роль опозиції за кордоном.

Нагадаємо, раніше портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у Ірані померла Мансуре Ходжасте Багерзаде, яка 60 років була дружиною верховного лідера країни Алі Хаменеї, який раніше загинув унаслідок авіаударів.

Нагадаємо, 28 лютого Сполучені Штати та Ізраїль здійснили серію авіаударів по об’єктах на території Ірану. Серед цілей називали будівлю, яку ідентифікували як штаб-квартиру Верховного лідера аятоли Алі Хаменеї в Тегерані, а також низку військових об’єктів, зокрема пов’язаних із виробництвом озброєння.

У відповідь Іран завдав ударів по американських військових базах у регіоні, а також по цілях в Ізраїлі та об’єктах інфраструктури в кількох країнах Близького Сходу.

1 березня іранська влада офіційно підтвердила, що аятола Алі Хаменеї загинув у своїй резиденції попереднього ранку. За повідомленнями, разом із ним загинули кілька членів його родини – дочка, онука, невістка та зять.

Раніше портал "Коментарі" інформував, що іранські аятоли оголосили "джихад" проти США. Також повідомлялося, що після загибелі Хаменеї біля святині Імама Рези в Ірані підняли чорний прапор як знак жалоби.