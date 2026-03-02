«Следующие – мы»: Дугин после гибели Хаменеи заговорил о падении Кремля и ликвидации Путина

Российский публицист и один из главных идеологов концепции русского мира Александр Дугин опубликовал серию резких заявлений после сообщений о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи . В своем Telegram он прямо намекнул , что события в Иране могут иметь последствия и для Кремля.

Идеолог «русского мира» требует милитаризации и намекает на сценарий ликвидации Путина

"Для России раздался последний звонок", – написал Дугин, комментируя ситуацию вокруг Ирана. По его словам, дальнейшая судьба российских властей зависит от того, сможет ли сохраниться режим аятолла в Тегеране.

"Если Иран удержится – все может пойти в обратную сторону. Если упадет – следующие мы", – заявил он, фактически допустив возможность аналогичного сценария для Москвы.

Риторика о "ликвидации"

В своих сообщениях Дугин также размышляет о том, что произойдет, если Запад якобы попытается повторить подобную операцию в России и ликвидировать Владимира Путина . Он задает риторические вопросы о готовности государственной системы к подобному развитию событий и наличию "протоколов действий".

Такие заявления стали одними из самых тревожных в его публичной риторике за последнее время. Фактически впервые Дугин публично заговорил о возможности удара по самой российской макушке.

Требование немедленной милитаризации

После этих оговорок идеолог призвал к масштабной мобилизации, кадровым ротациям и полной милитаризации страны. Он утверждает, что российские власти "не хотят делать необходимые шаги" и действуют недостаточно решительно.

Кроме того, Дугин выдвинул символическую инициативу – переименовать так называемую "СВО" в операцию "Меч Катехона". По его мнению, такое изменение должно идеологически мобилизовать общество и изменить ход событий.

Что это значит

Эксперты отмечают, что подобные заявления могут свидетельствовать о нервозности части российских ультраконсервативных кругов на фоне международных напряжений. Публичные разговоры о падении режима и возможной ликвидации руководства раньше почти не звучали в открытом информационном пространстве.

Является ли это только эмоциональной реакцией или сигналом внутренних опасений, пока остается вопросом. Однако факт остается: один из известнейших идеологов российского реваншизма прямо заговорил о сценарии, в котором Кремль может оказаться под угрозой.

Читайте также в "Комментариях", что более 200 христианских лидеров из Ирана публично объявили о поддержке наследного принца Реза Пехлеви — сына последнего шаха страны Мохаммед Реза Пехлеви.