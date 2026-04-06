Нардепу Железняку можуть оголосити підозру за ймовірне розкрадання бюджетних коштів: ЗМІ

Кречмаровская Наталия
Народному депутату Ярославу Железняку можуть оголосити підозру — на нього нібито відкрито кримінальне провадження за розкрадання державних коштів, виділених на партію "Голос".
Ярослав Железняк. Фото з відкритих джерел
Наступним кроком у цій справі може бути оголошення підозри, обрання запобіжного заходу та суд, повідомляє видання “Українські новини”. Журналісти опублікували відповідь від правоохоронців про те, що кримінальне провадження щодо Железняка триває.
НАЗК, за даними видання, виявило, що в 2020 році партія "Голос", фінансовою діяльністю якої на той момент керував Железняк, у третьому кварталі 2020 року замовляла послуги у ймовірно фіктивних фірм на мільйони гривень. Також, зазначають журналісти, він платив бюджетні кошти своїм друзям на кшталт Нефьодова та Маленка (також депутатів від "Голосу") за вірогідно фейкові консультації.
Разом з тим всі свої нинішні статки та активи, включно з "еліткою" на Печерську та представницькими автівками, Железняк, за даними ЗМІ, пояснює винятково вигідним одруженням на депутатці Коваль, доньці київського чиновника доби Януковича.
Видання нагадало, що у народного депутата Ярослава Железняка знайшли елітне майно, що не відповідає його заробіткам, професійні контакти із російським бізнесом та ОРДЛО.
