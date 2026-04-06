Нардепу Железняку можуть оголосити підозру за ймовірне розкрадання бюджетних коштів: ЗМІ

Народному депутату Ярославу Железняку можуть оголосити підозру — на нього нібито відкрито кримінальне провадження за розкрадання державних коштів, виділених на партію "Голос".

Ярослав Железняк.

Наступним кроком у цій справі може бути оголошення підозри, обрання запобіжного заходу та суд, повідомляє видання “Українські новини”. Журналісти опублікували відповідь від правоохоронців про те, що кримінальне провадження щодо Железняка триває.

"Кваліфікація – ч.5 ст.191 КК України. Покарання за цей злочин — позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Залишається оголосити фігуранту підозру, обрати запобіжний захід та скерувати до суду", — йдеться у повідомленні.

НАЗК, за даними видання, виявило, що в 2020 році партія "Голос", фінансовою діяльністю якої на той момент керував Железняк, у третьому кварталі 2020 року замовляла послуги у ймовірно фіктивних фірм на мільйони гривень. Також, зазначають журналісти, він платив бюджетні кошти своїм друзям на кшталт Нефьодова та Маленка (також депутатів від "Голосу") за вірогідно фейкові консультації.

"Іншими словами, Железняк зі спільниками могли розкрадати кошти, виділені державою на фінансування партії, що є злочином, передбаченим ч.5 ст.191 КК України. У звʼязку з очевидними фактами злочинної діяльності, у 2021 році НАЗК призупинив державне фінансування "Голосу", а в подальшому – позбавив. Це не припущення, не гіпотеза, а конкретне рішення НАЗК", — пише видання.

Разом з тим всі свої нинішні статки та активи, включно з "еліткою" на Печерську та представницькими автівками, Железняк, за даними ЗМІ, пояснює винятково вигідним одруженням на депутатці Коваль, доньці київського чиновника доби Януковича.

Видання нагадало, що у народного депутата Ярослава Железняка знайшли елітне майно, що не відповідає його заробіткам, професійні контакти із російським бізнесом та ОРДЛО.

"Національне антикорупційне бюро України поки що не надало публічної оцінки цим матеріалам, попри їхню наявність у журналістських розслідуваннях та публікаціях у ЗМІ", – пише видання.

