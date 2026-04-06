Нардепу Железняку могут объявить подозрение за вероятное хищение бюджетных средств: СМИ
commentss НОВОСТИ Все новости

Нардепу Железняку могут объявить подозрение за вероятное хищение бюджетных средств: СМИ

Что известно о деле Железняка о хищении государственных средств

6 апреля 2026, 15:27
Кречмаровская Наталия

Народному депутату Ярославу Железняку могут объявить подозрение – на него якобы открыто уголовное производство за хищение государственных средств, выделенных на партию "Голос".

Нардепу Железняку могут объявить подозрение за вероятное хищение бюджетных средств: СМИ

Ярослав Железняк. Фото из открытых источников

Следующим шагом по этому делу может быть объявление подозрения, избрание меры пресечения и суд, сообщает издание "Українські новини". Журналисты опубликовали ответ от правоохранителей о том, что уголовное производство по Железняку продолжается.

Нардепу Железняку могут объявить подозрение за вероятное хищение бюджетных средств: СМИ - фото 2

"Квалификация — ч.5 ст.191 УК Украины. Наказание за это преступление — лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности. Остается объявить фигуранту подозрение, избрать меру пресечения и направить в суд", — говорится в сообщении.

НАПК, по данным издания, обнаружило, что в 2020 году партия "Голос", финансовой деятельностью которой на тот момент руководил Железняк, в третьем квартале 2020 года заказывала услуги у вероятно фиктивных фирм на миллионы гривен. Также, отмечают журналисты, он платил бюджетные средства своим друзьям вроде Нефедова и Маленко (также депутатов от "Голоса") за вероятно фейковые консультации.

"Другими словами, Железняк с сообщниками могли разворовывать средства, выделенные государством на финансирование партии, являющейся преступлением, предусмотренным ч.5 ст.191 УК Украины. В связи с очевидными фактами преступной деятельности, в 2021 году НАПК приостановил государственное финансирование "Голоса", а в дальнейшем – лишил. Это не предположение, не гипотеза, а конкретное решение НАПК", — пишет издание.

Вместе с тем все свое нынешнее состояние и активы, включая "элитку" на Печерске и представительские автомобили, Железняк, по данным СМИ, объясняет исключительно выгодной женитьбой на депутатке Коваль, дочери киевского чиновника эпохи Януковича.

Издание напомнило, что у народного депутата Ярослава Железняка нашли не отвечающее его заработкам элитное имущество, профессиональные контакты с российским бизнесом и ОРДЛО.

"Национальное антикоррупционное бюро Украины пока не предоставило публичную оценку этим материалам, несмотря на их наличие в журналистских расследованиях и публикациях в СМИ", – пишет издание.

Напомним: портал “Комментарии писал, как народный депутат Железняк прокомментировал ситуацию с Atlas Plaza.



