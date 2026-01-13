logo

Главная Новости Политика Скандалы.Политика НАБУ заявило, что лидер фракции в ВР предлагал взятки депутатам: СМИ пишут об обысках в «Батькивщине»
commentss НОВОСТИ Все новости

НАБУ заявило, что лидер фракции в ВР предлагал взятки депутатам: СМИ пишут об обысках в «Батькивщине»

По данным НАБУ, деньги фигурант предлагал депутатам принадлежащим не к его фракции, за голосование «за» или «против» конкретных законопроектов

13 января 2026, 23:12
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили об очередном расследовании, где фигурируют народные депутаты.

НАБУ заявило, что лидер фракции в ВР предлагал взятки депутатам: СМИ пишут об обысках в «Батькивщине»

Национальное антикоррупционное бюро. Фото: из открытых источников

Руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады разоблачили на предложении неправомерной выгоды ряду народных депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

Отмечают, что деньги фигурант предлагал депутатам принадлежащим не его фракции, за голосование "за" или "против" конкретных законопроектов.

"Предыдущая квалификация: ч. 4 ст. 369 УК Украины. Детали – со временем", — говорится в сообщении.

Между тем, "Украинская правда" сообщила со ссылкой на свои источники, что НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина", что в Киеве на улице Туровской.

Как сообщал портал "Комментарии", Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, действовавшей в Верховной Раде Украины. Злоумышленники обеспечивали получение неправомерной выгоды народными депутатами за "нужное" голосование. Всего в настоящее время среди подозреваемых – пятеро нардепов, сообщает пресс-служба НАБУ. По данным следствия, группа имела иерархическую структуру и четкое распределение ролей.

В ее состав входили действующие народные депутаты Украины и должностные лица аппарата Верховной Рады Украины. Деятельность группы координировал один из народных депутатов. Для организации голосований участникам группы посылали указания с номерами законопроектов в специально созданной группе мессенджера WhatsApp. После голосования отдельным народным депутатам систематически передавали денежные средства.



Источник: https://t.me/nab_ukraine/3650
