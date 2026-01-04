Мороз, темрява і покинуті люди: у регіоні Росії сталася комунальна катастрофа

У Забайкальському краї Російської Федерації тисячі людей вже майже тиждень змушені виживати без опалення за екстремально низьких температур. У селищі Атаманівка Читинського району через аварію на теплотрасі без тепла залишилися близько трьох тисяч мешканців, включно з родинами з дітьми. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на регіональні слідчі органи та прокуратуру.

Тисячі мешканців російської глибинки залишили без тепла в розпал сильних морозів

Аварія на трубопроводі сталася ще 30 грудня 2025 року, однак наслідки інциденту досі не ліквідовані. У регіоні в цей період нічна температура повітря опускалася нижче –20 градусів, а в окремі дні — до –29…–33 градусів. За таких умов відсутність опалення становить пряму загрозу життю людей.

За офіційними даними, у населеному пункті, де проживає близько 11 тисяч осіб, запроваджено режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Без тепла залишилися щонайменше 39 багатоквартирних будинків, а також школа і два дитячі садки. Людей фактично кинули сам на сам із морозом у переддень новорічних свят.

Проблему спричинив порив труби діаметром 400 мм. Спочатку місцева влада запевняла, що ремонт — заміна десятиметрової ділянки магістралі — буде завершено впродовж доби. Проте строки неодноразово зривалися, а ситуація лише погіршувалася.

Коли мешканці почали масово використовувати електрообігрівачі, щоб хоч якось зігрітися, у селищі виникли перебої з електропостачанням. Електромережі не витримали навантаження, і частина будинків залишилася не лише без тепла, а й без світла.

На місці події працюють співробітники прокуратури та фахівці державної житлової інспекції Забайкалля. Водночас реальної допомоги для людей, які змушені жити в холодних квартирах при двадцятиградусному морозі, це поки що не принесло.

Російські журналісти зазначають, що ситуація в Атаманівці — не виняток, а симптом глибшої проблеми. Зношені комунальні мережі, хронічне недофінансування інфраструктури та концентрація бюджетних ресурсів на війні призводять до того, що регіони РФ дедалі частіше опиняються на межі гуманітарних криз.

До слова, "Коментарі" уже повідомляли, що Російська влада зупинила програму розселення аварійного житла.