logo_ukra

BTC/USD

91265

ETH/USD

3139.52

USD/UAH

42.29

EUR/UAH

49.58

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Політика Скандали.Політика Мороз, темрява і покинуті люди: у регіоні Росії сталася комунальна катастрофа
commentss НОВИНИ Всі новини

Мороз, темрява і покинуті люди: у регіоні Росії сталася комунальна катастрофа

Аварія наприкінці року перетворила життя цілого селища на боротьбу за виживання — влада запровадила режим надзвичайної ситуації.

4 січня 2026, 16:15
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

У Забайкальському краї Російської Федерації тисячі людей вже майже тиждень змушені виживати без опалення за екстремально низьких температур. У селищі Атаманівка Читинського району через аварію на теплотрасі без тепла залишилися близько трьох тисяч мешканців, включно з родинами з дітьми. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на регіональні слідчі органи та прокуратуру.

Мороз, темрява і покинуті люди: у регіоні Росії сталася комунальна катастрофа

Тисячі мешканців російської глибинки залишили без тепла в розпал сильних морозів

Аварія на трубопроводі сталася ще 30 грудня 2025 року, однак наслідки інциденту досі не ліквідовані. У регіоні в цей період нічна температура повітря опускалася нижче –20 градусів, а в окремі дні — до –29…–33 градусів. За таких умов відсутність опалення становить пряму загрозу життю людей.

За офіційними даними, у населеному пункті, де проживає близько 11 тисяч осіб, запроваджено режим надзвичайної ситуації муніципального рівня. Без тепла залишилися щонайменше 39 багатоквартирних будинків, а також школа і два дитячі садки. Людей фактично кинули сам на сам із морозом у переддень новорічних свят.

Проблему спричинив порив труби діаметром 400 мм. Спочатку місцева влада запевняла, що ремонт — заміна десятиметрової ділянки магістралі — буде завершено впродовж доби. Проте строки неодноразово зривалися, а ситуація лише погіршувалася.

Коли мешканці почали масово використовувати електрообігрівачі, щоб хоч якось зігрітися, у селищі виникли перебої з електропостачанням. Електромережі не витримали навантаження, і частина будинків залишилася не лише без тепла, а й без світла.

На місці події працюють співробітники прокуратури та фахівці державної житлової інспекції Забайкалля. Водночас реальної допомоги для людей, які змушені жити в холодних квартирах при двадцятиградусному морозі, це поки що не принесло.

Російські журналісти зазначають, що ситуація в Атаманівці — не виняток, а симптом глибшої проблеми. Зношені комунальні мережі, хронічне недофінансування інфраструктури та концентрація бюджетних ресурсів на війні призводять до того, що регіони РФ дедалі частіше опиняються на межі гуманітарних криз.

До слова, "Коментарі" уже повідомляли, що Російська влада зупинила програму розселення аварійного житла.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини