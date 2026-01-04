Всі гроші на війну, а росіяни хай сидять в бараках і землянках: у Росії заморозили переселення людей з аварійного житла

Російська влада фактично поставила хрест на програмі розселення аварійного житла, яка мала врятувати сотні тисяч людей від життя в небезпечних будинках. Усі ресурси спрямовані на війну проти України, а цивільне населення змушене чекати "після СВО", якої кінця не видно. Про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема The Moscow Times.

Усе — на війну: у Росії заморозили переселення людей з аварійного житла

Про зупинку федеральної програми прямо заявив депутат Держдуми РФ Андрій Гурульов. За його словами, масштабний державний проєкт, розрахований на переселення майже 350 тисяч осіб протягом п’яти років, нині повністю заморожений через брак коштів у бюджеті, спричинений війною.

"Федеральна програма з початком СВО по аварійному житлу — вона призупинена. Говорити, що завтра ми всіх переселимо, було б неправдою. Поки ми не “видихнемо” після СВО і не з’являться гроші, цю тему ми взагалі не продавимо", — заявив депутат у відеозверненні до підписників.

Таким чином, російська влада вперше настільки відверто визнала: житло для громадян не є пріоритетом, поки триває війна. Людей, які роками мешкають у бараках, напівзруйнованих будинках, аварійних гуртожитках і навіть землянках у віддалених регіонах, фактично прирекли на виживання без перспектив.

Особливо цинічно це виглядає на тлі раніше озвучених обіцянок. Ще до повномасштабного вторгнення в Україну Міністерство фінансів РФ планувало спрямувати понад 160 мільярдів рублів упродовж трьох років на ліквідацію аварійного житлового фонду. Тепер ці плани де-факто скасовані — кошти перерозподілені на військові витрати.

Російські аналітики зазначають, що зупинка програми боляче вдарить по регіонах, де проблема аварійного житла є критичною десятиліттями. Йдеться про Сибір, Далекий Схід, Північ та депресивні промислові міста, де будинки розвалюються просто на очах, а мешканці роками чекають на переселення.

Фактично Кремль зробив вибір: гроші — на війну, а громадяни — якось переживуть. І що довше триває агресія проти України, то більше соціальних програм у Росії опиняються "на паузі" без жодних гарантій відновлення.

У той же час, як повідомляли в "Коментарях" раніше, Росія заклала до бюджету 2026 року 166 мільярдів доларів на війну проти України. Отакі пріоритети у Кремля.