Мороз, тьма и заброшенные люди: в регионе России произошла коммунальная катастрофа
Мороз, тьма и заброшенные люди: в регионе России произошла коммунальная катастрофа

Авария в конце года превратила жизнь целого поселка в борьбу за выживание — власти ввели режим чрезвычайной ситуации.

4 января 2026, 16:15
В Забайкальском крае Российской Федерации тысячи людей уже почти неделю вынуждены выживать без отопления из-за экстремально низких температур. В поселке Атамановка Читинского района из-за аварии на теплотрассе без тепла остались около трех тысяч жителей , включая семьи с детьми. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на региональные следственные органы и прокуратуру.

Мороз, тьма и заброшенные люди: в регионе России произошла коммунальная катастрофа

Тысячи жителей русской глубинки оставили без тепла в разгар сильных морозов

Авария на трубопроводе произошла еще 30 декабря 2025 года , однако последствия инцидента до сих пор не ликвидированы. В регионе в этот период ночная температура воздуха опускалась ниже –20 градусов , а в отдельные дни – до –29…–33 градусов . В таких условиях отсутствие отопления представляет прямую угрозу жизни людей.

По официальным данным, в населенном пункте, где проживает около 11 тысяч человек , введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Без тепла остались по меньшей мере 39 многоквартирных домов , а также школа и два детских сада . Людей фактически бросили один на один с морозом в канун новогодних праздников.

Проблему вызвал порыв трубы диаметром 400 мм. Сначала местные власти уверяли, что ремонт — замена десятиметрового участка магистрали — будет завершен в течение суток. Однако сроки неоднократно срывались, а ситуация только усугублялась.

Когда жители начали массово использовать электрообогреватели, чтобы хоть как-то согреться, в поселке возникли перебои с электроснабжением . Электросети не выдержали нагрузки и часть домов осталась не только без тепла, но и без света.

На месте происшествия трудятся сотрудники прокуратуры и специалисты государственной жилищной инспекции Забайкалья. В то же время, реальной помощи для людей, вынужденных жить в холодных квартирах при двадцатиградусном морозе, это пока не принесло.

Российские журналисты отмечают, что ситуация в Атамановке не исключение, а симптом более глубокой проблемы. Изношенные коммунальные сети, хроническое недофинансирование инфраструктуры и концентрация бюджетных ресурсов на войне приводят к тому, что регионы РФ все чаще оказываются на грани гуманитарных кризисов.

К слову, "Комментарии" уже сообщали, что Российские власти остановили программу расселения аварийного жилья.



