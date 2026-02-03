“Контрабанда для президента”: чим насправді займалися Баканов та Наумов

Бізнесмен з Одеси Сергій Ваганян розповів про ймовірні порушення законодавства колишнім головою СБУ Іваном Бакановим та очільником внутрішньої безпеки відомства Андрієм Наумовим у період, коли вони обіймали посади.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Ваганян в інтерв’ю політику та відеоблогеру Бориславу Березі зауважив, що Баканов та Наумов були звільнені з посад, однак досі мають вплив на президента України.

За словами бізнесмена, санкції спочатку застосовувалися, нібито, як помста та спосіб отримання коштів.

“Іван Геннадійович, ви по дуже великій помилці очолювали Службу безпеку України і ви дуже багато людей вносили в санкції і навіть не вносили за гроші”, — зазначив Ваганян.

Також уточнив, що ныбито заводили кримінальні справи на певних людей, там бізнесменів з тої з тої чи іншої діяльності. І через обшуки, через арешти майна, через арешти самих людей, через погрози вони просто заволодівали майном і грошовими коштами тих чи інших бізнесменів.

“Вони віджимали просто в рейдерський спосіб і юридичні особи, і майно, і квартири, і автівки, і отримували грошову винагороду неправомірну. У людей не було ніяких взагалі варіантів їм не платити”, — розповів бізнесмен.

За словами бізнесмена, у нього теж вимагали гроші та навіть, як запевняє, намагалися знищити фізично. Наразі ж у нього, як зазначив: “чужими руками і кримінальними політичними переслідуваннями просто забрали бізнес і майно”.

Ваганян розповів цікавий факт — про контрабанду товарів навіть для самого президента. За словами бізнесмена, за його кошти замовляли вино одного з найкращих виноробів Італії. Вино не розмитнювали — товар завозили через пункт попуску Чоп-Тиса.

“На контролі це все було на той час у Артемія Капелюхи, який очолював на той час головне четверте управління СБУ України”, — пояснив бізнесмен.

За його словами, контрабандне вино замовляли для деяких міністрів, і для Андрія Наумова та його родини.

“Це вино замовлялося навіть для президента України”, — уточнив бізнесмен.

