Нардепам уривається терпець: влада генерує абсолютно шкідливі заборони

У мережі інтернет поширюється чергова ініціатива — почати штрафувати ресторани на 30% від замовлення, якщо вони включатимуть у чек плату за генератор без узгодження з клієнтом.

Верховна Рада. Фото з відкритих джерел

Народна депутатка Анна Скороход прокоментувала цю ініціативу. За її словами, бізнес в Україні виживає в нелюдських умовах.

“Зараз кожен заклад — "пункт незламності", який забезпечує своє функціонування виключно за власний кошт. Власники дозволяють зарядити телефон, попрацювати та просто зігрітись, якщо вдома темно”, — підкреслила політик.

Нардепка зауважила, що замість того, щоб підтримати підприємців через урядові програми, компенсацією пального або контролем за різким зростанням цін на генератори, влада генерує абсолютно шкідливі заборони, які призведуть до ще більших втрат.

“Наслідки таких штрафів будуть зворотні: заклади почнуть зачинятись або підвищувати ціни в меню. Тільки вже не на час відключень, а на постійній основі, бо бізнес буде змушений сам страхувати свої ризики”, — спрогнозувала вона.

За словами Скороход, такі рішення не допоможуть вирішити проблему. Вона зауважила, що через такі дії в результаті постраждає кінцевий споживач.

“Як завжди”, — підсумувала народна депутатка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Верховній Раді вказали на масштабні та недоцільні витрати під час війни та наголосили на необхідності реструктуризації боргу.

Народний депутат Дмитро Разумков заявив, що некомпетентність у владі обходиться українцям занадто дорого. За його словами, за помилки влади доведеться розраховуватися всім українцям.