"Контрабанда для президента": чем на самом деле занимались Баканов и Наумов

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Бизнесмен из Одессы Сергей Ваганян рассказал о возможных нарушениях законодательства бывшим главой СБУ Иваном Бакановым и главой внутренней безопасности ведомства Андреем Наумовым в период, когда они занимали должности.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Ваганян в интервью политику и видеоблогеру Бориславу Береге отметил, что Баканов и Наумов были уволены с должностей, однако до сих пор оказывают влияние на президента Украины.
По словам бизнесмена, санкции сначала применялись якобы как месть и способ получения средств.
Также уточнил, что якобы заводили уголовные дела на определенных людей, там бизнесменов из той или иной деятельности. И через обыски, через аресты имущества, через аресты самих людей, через угрозы они просто завладевали имуществом и денежными средствами тех или иных бизнесменов.
По словам бизнесмена, у него тоже требовали деньги и даже, как уверяет, пытались уничтожить физически. Пока же у него, как отметил: "чужими руками и уголовными политическими преследованиями просто забрали бизнес и имущество".
Ваганян рассказал интересный факт – о контрабанде товаров даже для самого президента. По словам бизнесмена, за его средства заказывали вино одного из лучших виноделов Италии. Вино не растаможивали – товар завозили через пункт попуска Чоп-Тиса.
По его словам, контрабандное вино заказывали для некоторых министров и для Андрея Наумова и его семьи.
Напомним: портал "Комментарии" писал о вредных, по мнению нардепов, инициативах властей.