"Контрабанда для президента": чем на самом деле занимались Баканов и Наумов

Бизнесмен из Одессы Сергей Ваганян рассказал о возможных нарушениях законодательства бывшим главой СБУ Иваном Бакановым и главой внутренней безопасности ведомства Андреем Наумовым в период, когда они занимали должности.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Ваганян в интервью политику и видеоблогеру Бориславу Береге отметил, что Баканов и Наумов были уволены с должностей, однако до сих пор оказывают влияние на президента Украины.

По словам бизнесмена, санкции сначала применялись якобы как месть и способ получения средств.

"Иван Геннадиевич, вы по очень большой ошибке возглавляли Службу безопасности Украины и вы очень много людей вносили в санкции и даже не вносили за деньги", — отметил Ваганян.

Также уточнил, что якобы заводили уголовные дела на определенных людей, там бизнесменов из той или иной деятельности. И через обыски, через аресты имущества, через аресты самих людей, через угрозы они просто завладевали имуществом и денежными средствами тех или иных бизнесменов.

"Они отжимали просто рейдерским способом и юридические лица, и имущество, и квартиры, и автомобили, и получали денежное вознаграждение неправомерное. У людей не было никаких вообще вариантов им не платить", — рассказал бизнесмен.

По словам бизнесмена, у него тоже требовали деньги и даже, как уверяет, пытались уничтожить физически. Пока же у него, как отметил: "чужими руками и уголовными политическими преследованиями просто забрали бизнес и имущество".

Ваганян рассказал интересный факт – о контрабанде товаров даже для самого президента. По словам бизнесмена, за его средства заказывали вино одного из лучших виноделов Италии. Вино не растаможивали – товар завозили через пункт попуска Чоп-Тиса.

"На контроле это все было в то время у Артемия Капелюхи, который возглавлял в то время главное четвертое управление СБУ Украины", — пояснил бизнесмен.

По его словам, контрабандное вино заказывали для некоторых министров и для Андрея Наумова и его семьи.

"Это вино заказывалось даже для президента Украины", — уточнил бизнесмен.

