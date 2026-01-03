Народна депутатка Мар’яна Безугла різко розкритикувала можливі кадрові рішення у силовому блоці, заявивши, що звільнення голови Служби безпеки України за відсутності змін у вищому військовому командуванні є несправедливим і вибірковим.

Безугла про можливе звільнення Малюка

Вона звернулася безпосередньо до Президента з питанням, який підхід він обирає у кадровій політиці, наголосивши, що рішення щодо призначення або звільнення голови СБУ ухвалює парламент.

Безугла заявила, що не голосуватиме за відповідне кадрове рішення без з’ясування всіх обставин і без паралельного звільнення головнокомандувача. Більше того, вона повідомила про намір блокувати саме голосування та закликала колег у Верховній Раді приєднатися до такого кроку.

Депутатка підкреслила, що має чимало запитань до діяльності СБУ, однак вважає чинного керівника служби найефективнішим за всю історію її існування. Водночас вона зазначила, що не ідеалізує його роботу, але не розуміє причин і часу, в який намагаються усунути його з посади.

Окремо Безугла різко висловилася щодо дій головнокомандувача ЗСУ, заявивши, що ухвалені ним рішення, на її переконання, призвели до катастрофічних наслідків і великих втрат, та що саме він несе відповідальність за тисячі загиблих.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що к олишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний опублікував новорічне звернення, у якому підбив підсумки минулого року та поділився власними відчуттями.

У дописі він зазначив, що рік був надзвичайно важким і, попри величезні зусилля та жертви, не виправдав очікувань. Водночас Залужний наголосив, що попри біль, втрати й розчарування, українці зберігають надію, що наступний рік принесе справжній шанс на Перемогу.

