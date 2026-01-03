Конфлікт у Раді: Безугла обурена можливими кадровими рішеннями

Рубрики
Народна депутатка Мар’яна Безугла різко розкритикувала можливі кадрові рішення у силовому блоці, заявивши, що звільнення голови Служби безпеки України за відсутності змін у вищому військовому командуванні є несправедливим і вибірковим.
Безугла про можливе звільнення Малюка
Вона звернулася безпосередньо до Президента з питанням, який підхід він обирає у кадровій політиці, наголосивши, що рішення щодо призначення або звільнення голови СБУ ухвалює парламент.
Безугла заявила, що не голосуватиме за відповідне кадрове рішення без з’ясування всіх обставин і без паралельного звільнення головнокомандувача. Більше того, вона повідомила про намір блокувати саме голосування та закликала колег у Верховній Раді приєднатися до такого кроку.
Депутатка підкреслила, що має чимало запитань до діяльності СБУ, однак вважає чинного керівника служби найефективнішим за всю історію її існування. Водночас вона зазначила, що не ідеалізує його роботу, але не розуміє причин і часу, в який намагаються усунути його з посади.
Окремо Безугла різко висловилася щодо дій головнокомандувача ЗСУ, заявивши, що ухвалені ним рішення, на її переконання, призвели до катастрофічних наслідків і великих втрат, та що саме він несе відповідальність за тисячі загиблих.