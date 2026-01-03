Конфликт в Раде: Безуглая возмущена возможными кадровыми решениями

Рубрики
Народная депутат Марьяна Безугла резко раскритиковала возможные кадровые решения в силовом блоке, заявив, что увольнение главы Службы безопасности Украины при отсутствии изменений в высшем военном командовании является несправедливым и выборочным.
Безуглая про возможное увольнение Малюка
Она обратилась непосредственно к Президенту по вопросу, какой подход он выбирает в кадровой политике, подчеркнув, что решение о назначении или увольнении главы СБУ принимает парламент.
Безуглая заявила, что не будет голосовать за соответствующее кадровое решение без выяснения всех обстоятельств и без параллельного увольнения главнокомандующего. Более того, она сообщила о намерении блокировать самое голосование и призвала коллег в Верховной Раде присоединиться к такому шагу.
Депутат подчеркнула, что имеет немало вопросов к деятельности СБУ, однако считает действующего руководителя службы самым эффективным за всю историю ее существования. В то же время она отметила, что не идеализирует его работу, но не понимает причин и времени, в которое пытаются отстранить его от должности.
Отдельно Безугла резко высказалась по поводу действий главнокомандующего ВСУ, заявив, что принятые им решения, по ее убеждению, привели к катастрофическим последствиям и большим потерям, и что именно он несет ответственность за тысячи погибших.