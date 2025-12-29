Китай стягує флот до Тайваню – чотири кораблі вже біля берегів острова

Напруга навколо Тайваню стрімко зростає. 29 грудня 2025 року Тайбей повідомив про появу чотирьох кораблів берегової охорони Китаю поблизу північного та східного узбережжя острова. Інцидент стався на тлі масштабних військових навчань Народно-визвольної армії Китаю, які фактично відпрацьовують сценарій морської блокади Тайваню. Про це повідомляє Кuwait Тimes.

Китай готує блокаду Тайваню: бойові стрільби, флот біля берегів і жорстка відповідь Тайбея

Йдеться про навчання під кодовою назвою "Місія справедливості 2025" (Justice Mission 2025). У них задіяні сили армії, флоту, авіації та ракетних військ КНР. Китайська сторона офіційно підтвердила проведення бойових стрільб по морських цілях на північ і південний захід від острова, а також маневри за участю есмінців, фрегатів, винищувачів, бомбардувальників і безпілотників.

Ключовим елементом навчань стала імітація блокади стратегічних тайванських портів, зокрема Кілунга на півночі та Гаосюна на півдні. Китайські військові оприлюднили карту із зонами підвищеної небезпеки навколо острова та попередили цивільні судна й літаки не заходити в зазначені райони.

Реакція Тайваню була негайною. Міністерство національної оборони заявило про приведення військ у стан підвищеної бойової готовності, створення спеціального центру реагування та проведення навчань швидкої відповіді. Берегова охорона острова розгорнула великі патрульні судна та додаткові резерви.

У Тайбеї дії Пекіна назвали військовим залякуванням і грубим порушенням міжнародних норм. У заяві президентської адміністрації наголошується, що такі маневри лише підтверджують агресивну природу Комуністичної партії Китаю та становлять серйозну загрозу регіональній стабільності.

Китай, своєю чергою, заявляє, що навчання є "жорстким попередженням силам, які виступають за незалежність Тайваню", а також "зовнішнім силам втручання" – прозорий натяк на США. Саме напередодні Вашингтон схвалив новий масштабний пакет продажу озброєнь Тайбею на мільярди доларів.

Аналітики зазначають, що поєднання військових навчань, бойових стрільб і появи кораблів берегової охорони біля тайванських вод свідчить про перехід Китаю до ще жорсткішої тактики тиску. Формально Пекін не оголошує блокаду, але фактично демонструє готовність перекрити ключові морські маршрути острова у будь-який момент.

Чи є це лише черговою демонстрацією сили – чи репетицією реального сценарію, питання залишається відкритим. Одне очевидно: Тайванська протока входить у нову фазу небезпечної ескалації, наслідки якої можуть відчути далеко за межами Азійсько-Тихоокеанського регіону.

