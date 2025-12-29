Китай стягивает флот в Тайвань – четыре корабля уже у берегов острова

Напряжение вокруг Тайваня стремительно растет. 29 декабря 2025 года Тайбэй сообщил о появлении четырех кораблей береговой охраны Китая вблизи северного и восточного побережья острова . Инцидент произошел на фоне масштабных военных учений Народно-освободительной армии Китая, фактически отрабатывающих сценарий морской блокады Тайваня . Об этом сообщает Kuwait Times.

Китай готовит блокаду Тайваня: боевые стрельбы, флот у берегов и жесткий ответ Тайбэя

Речь идет об обучении под кодовым названием "Миссия справедливости 2025" (Justice Mission 2025) . В них задействованы силы армии, флота, авиации и ракетных войск КНР. Китайская сторона официально подтвердила проведение боевых стрельб по морским целям к северу и юго-западу от острова, а также маневры с участием эсминцев, фрегатов, истребителей, бомбардировщиков и беспилотников.

Ключевым элементом учений стала имитация блокады стратегических тайваньских портов , в частности, Килунга на севере и Гаосюна на юге. Китайские военные обнародовали карту с зонами повышенной опасности вокруг острова и предупредили гражданские суда и самолеты не входить в указанные районы.

Реакция Тайваня была немедленной. Министерство национальной обороны заявило о приведении войск в состояние повышенной боевой готовности , создании специального центра реагирования и проведении учений быстрого ответа. Береговая охрана острова развернула большие патрульные суда и дополнительные резервы.

В Тайбэе действия Пекина назвали военным запугиванием и грубым нарушением международных норм . В заявлении президентской администрации отмечается, что такие маневры лишь подтверждают агрессивную природу Коммунистической партии Китая и представляют серьезную угрозу региональной стабильности.

Китай в свою очередь заявляет, что учение является "жестким предупреждением силам, выступающим за независимость Тайваня", а также "внешним силам вмешательства" – прозрачный намек на США. Именно накануне Вашингтон одобрил новый масштабный пакет продаж вооружений Тайбэя на миллиарды долларов.

Аналитики отмечают, что сочетание военных учений, боевых стрельб и появления кораблей береговой охраны у тайваньских вод свидетельствует о переходе Китая к еще более жесткой тактике давления . Формально Пекин не объявляет блокаду, но фактически демонстрирует готовность перекрыть ключевые морские маршруты острова в любой момент.

Является ли это лишь очередной демонстрацией силы или репетицией реального сценария, вопрос остается открытым. Одно очевидно: Тайваньский пролив входит в новую фазу опасной эскалации , последствия которой могут ощутиться далеко за пределами Азиатско-Тихоокеанского региона.

