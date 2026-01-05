Хочеш — не хочеш, а мусиш народжувати: у Росії розлучення з нелюбами хочуть дозволяти лише з відома влади

У Росії обговорюють чергову ініціативу, яка напряму втручається в особисте життя громадян. На тлі демографічних проблем російська влада вирішила взятися за розлучення — і зробити їх менш "доступними". Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ТАСС, "РИА Новости", а також "незалежні" видання.

Держава в ліжку і в суді: росіянам готують нові правила розлучень під соусом «демографії»

Згідно з планом реалізації сімейної та демографічної політики, затвердженим урядом Росії, у країні хочуть запровадити обов’язковий досудовий порядок врегулювання сімейних спорів. Йдеться про використання так званої медіації — участі незалежних посередників між подружжям, яке вирішило розлучитися.

Як повідомляють російські інформагентства, за новими правилами громадяни, які подають на розлучення, повинні будуть у примусовому порядку відвідати "інформаційну зустріч" із медіатором. Особливо це стосуватиметься сімей, у яких є діти. Без такої зустрічі процес розірвання шлюбу можуть просто не запустити.

Більше того, на час проведення медіації судовий розгляд планують призупиняти. Фактично це означає, що навіть взаємне рішення подружжя більше не буде достатнім — держава спершу хоче "поговорити".

Окрім цього, російський уряд планує створити єдиний реєстр медіаторів і визначити окремий федеральний орган, який контролюватиме цю сферу. Таким чином, процедура розлучення стає не лише довшою, а й значно більш регульованою з боку держави.

Офіційно ініціативу пояснюють складною демографічною ситуацією та необхідністю "збереження сімей". Неофіційно ж експерти й журналісти звертають увагу на загальну тенденцію — російська влада дедалі активніше намагається контролювати приватне життя громадян, маскуючи це турботою про "традиційні цінності".

Російські медіа вже називають ідею спробою стримати статистику розлучень адміністративними методами. Критики наголошують: замість економічної стабільності, соціальної підтримки й безпеки людям пропонують бюрократію та обов’язкові "виховні бесіди".

Поки що йдеться про підготовку пропозицій, але сам факт появи таких планів показує напрям руху — у Росії навіть рішення про розлучення поступово перестає бути особистою справою.

