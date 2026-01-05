Хочешь — не хочешь, а должен рожать: в России развод хотят разрешать только с ведома власти

В России обсуждается очередная инициатива, которая напрямую вмешивается в личную жизнь граждан. На фоне демографических проблем российские власти решили взяться за развод и сделать их менее "доступными". Об этом пишут российские СМИ, в том числе ТАСС, РИА Новости, а также "независимые" издания.

Государство в постели и в суде: россиянам готовят новые правила разводов под соусом «демографии»

Согласно плану реализации семейной и демографической политики, утвержденному правительством России, в стране хотят ввести обязательный досудебный порядок урегулирования семейных споров . Речь идет об использовании так называемой медиации — участии независимых посредников между супругами, которые решили развестись.

Как сообщают российские информагентства, по новым правилам граждане, подающие на развод, должны будут в принудительном порядке посетить "информационную встречу" с медиатором. Особенно это касается семей, в которых есть дети. Без такой встречи процесс расторжения брака может просто не запустить.

Более того, на время проведения медиации судебное разбирательство планируют приостанавливать . Фактически это означает, что даже взаимное решение супругов больше не будет достаточным — государство сначала хочет поговорить.

Кроме того, российское правительство планирует создать единый реестр медиаторов и определить отдельный федеральный орган, который будет контролировать эту сферу. Таким образом, процедура развода становится не только более длинной, но и значительно более регулируемой со стороны государства.

Официально инициативу объясняют сложной демографической ситуацией и необходимостью сохранения семей. Неофициально эксперты и журналисты обращают внимание на общую тенденцию — российские власти все активнее пытаются контролировать частную жизнь граждан, маскируя это заботой о "традиционных ценностях".

Российские медиа уже называют идею попыткой сдержать статистику разводов административными методами. Критики отмечают: вместо экономической стабильности, социальной поддержки и безопасности людям предлагают бюрократию и обязательные "воспитательные беседы".

Пока речь идет о подготовке предложений, но сам факт появления таких планов показывает направление движения — в России даже решение о разводе постепенно перестает быть личным делом.

