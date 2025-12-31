Гроші є, але дістати неможливо: росіянам масово блокують зняття готівки в банкоматах

У Росії стрімко зростає кількість скарг на неможливість зняти великі суми готівки. Як повідомляє "РИА Новости", російські банки почали масово блокувати операції зі зняття значних сум через банкомати, навіть якщо кошти повністю належать клієнту і перебувають на рахунку легально.

Банки в Росії ввели нові обмеження — навіть «чесно зароблені» гроші тепер під контролем

Схема виглядає так: під час спроби зняти велику суму банкомат раптово припиняє операцію, після чого клієнту надходить дзвінок від банку. Оператор просить підтвердити, що людина діє добровільно та усвідомлює свої дії. Лише після цього банк дозволяє повторити операцію — не раніше ніж через п’ять хвилин. У разі повторного запиту кошти, як правило, видають, але далеко не завжди з першої спроби.

Формально ці заходи пояснюють боротьбою з шахрайством. Раніше Центробанк РФ затвердив дев’ять ознак “підозрілих операцій”, за якими банки зобов’язані обмежувати або тимчасово блокувати видачу готівки.

Під підозру тепер можуть потрапити:

зняття грошей у незвичний для клієнта час доби ;

нетипова сума або банкомат у "нехарактерному" місці;

спроба отримати кошти не з карти, а за QR-кодом ;

різка зміна телефонної активності — тривалі дзвінки або сплеск повідомлень з нових номерів у месенджерах;

зняття готівки протягом 24 годин після оформлення кредиту або позики ;

збільшення ліміту на видачу готівки з кредитної картки.

Фактично банки отримали право затримувати доступ до власних коштів клієнтів, керуючись алгоритмами та внутрішніми інструкціями. Експерти зазначають: на тлі економічної нестабільності, санкцій і дефіциту ліквідності фінансова система РФ дедалі більше переходить у режим ручного контролю.

Аналітики звертають увагу й на психологічний ефект — громадяни поступово звикають до думки, що гроші на рахунку більше не означають повну свободу розпорядження ними. Навіть разове блокування формує страх перед великими операціями та стимулює зберігати кошти безготівково, залишаючи їх у банківській системі.

Офіційно влада наполягає: обмеження тимчасові й спрямовані виключно на захист населення. Проте дедалі більше росіян сприймають ситуацію як приховані фінансові обмеження, які можуть посилюватися й надалі.

Читайте також в "Коментарях": Кадирова терміново госпіталізували.